台鋼唯一未使用！洪一中不喜歡PitchCom　直言少了棒球味

▲洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台南報導

中華職棒本季針對比賽節奏與相關規則進行多項調整，對此台鋼雄鷹總教練「洪總」洪一中受訪時直言，自己對新制並沒有特別意見，強調「遊戲規則一樣就好」，只要各隊條件一致，就透過訓練去適應。

話鋒一轉，對於近年逐漸普及的電子暗號系統PitchCom，目前中職僅有台鋼雄鷹未使用，樂天桃猿預計4月中導入，洪一中則是不支持的那一派。他坦言球團並非負擔不起費用，但仍不打算使用，「球團是有來問過我需要嗎？我認為是不用。」他進一步透露，一、二軍若要租用達一百多萬。

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洪一中認為這項科技「不是棒球該有的東西」，他認為傳統暗號本身就是棒球教學的一環，「暗號本來就是教學的一種，但把它拿掉，少了一個棒球的味道。」

洪一中從捕手出身的角度出發，感嘆現代棒球越來越依賴科技與數據分析，球員思考空間反而被壓縮。他回憶過去球員需要透過觀察與判斷做出決策，甚至連是否更換投手都可能由場上捕手主動建議，「以前很多東西都要自己動腦筋，現在很多都靠影片、系統在做判斷。」

至於本季包括投球計時等規範是否支持再加快節奏，洪一中直言，「我沒有支持或不支持，大家都一樣就好。」他認為規則本質並非關鍵，「你說投球15秒也可以啊，大家都可以，那我們就訓練嘛，遊戲規則方面，大家一樣都好。」