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林岳平喊話請求各方大人 盼亞太成為統一獅真正的家：拿下！

▲▼ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 林岳平喊話拿下 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台南報導

統一7-ELEVEN獅迎來隊史新篇章，亞太成棒主球場正式啟用，首戰備受矚目。總教練林岳平（餅總）賽前受訪直言，這座嶄新球場正是球隊長期以來所需要的環境，也向各方「大人」喊話，希望能促成與政府合作，讓球員真正擁有一個「家」，甚至霸氣喊出「亞太主場，拿下！」

林岳平表示，「這種球場跟這樣的環境，是我們在台南一直非常需要的硬體設備。」儘管目前球隊仍以承租方式使用，但他強調，未來希望球團能更積極與政府合作，讓亞太主球場成為真正屬於統一獅的在地主場。

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他進一步指出，穩定的主場與訓練環境，對選手而言至關重要，「如果沒有一個安定的球場，對選手的運動表現，以及整個職業生涯，其實都是比較不好面對的過程。」

談到球隊目前對場地的適應狀況，林岳平認為並非問題，「只要能長久在這裡比賽，就會變成一種熟悉感。」他再度強調，關鍵仍在於是否能儘快促成合作，讓球員擁有歸屬感，「這對選手來講是非常重要的。」

至於球場特色，他指出整體規劃與其他球場差異不大，但特別提到「牛棚設在外野」是台灣少見設計之一。不過他話鋒一轉，仍將重點放回核心訴求，「最重要還是讓球員有歸屬感，如果沒有這種感覺，在球隊打球會比較不安定。」

林岳平最後表示，如今球隊擁有更好的環境，也期待球團與政府及各方單位能加速合作，「讓選手安心在台南打球，未來再創造出另一個屬於統一的榮耀。」

關鍵字： 標籤:統一獅亞太主場林岳平職棒台南

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