「什麼都能做，就是不能比賽！」陳傑憲苦笑好痛苦：對我來說是折磨

▲ 陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台南報導

統一獅球星陳傑憲因骨裂暫時高掛免戰牌，雖然復原進度順利，但仍需時間等待完全癒合。他坦言，現階段最難熬的不是傷勢本身，而是「身體準備好了，卻不能上場」的煎熬。

談到目前恢復情況，陳傑憲表示，回到台灣後檢查結果其實相當樂觀，「醫生說影響沒有到很大，那時候其實蠻開心的，覺得自己可以很快回到球場。」不過後續再檢查時，仍發現有「一個小點」尚未完全癒合，「其實接球、打擊什麼都可以正常做，只是不能再撞到或被打到，不然可能會有變形的風險。」

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他透露，原本以為自己已經可以出賽，甚至做好準備，「那時候覺得終於熬過去了，也在二軍練得差不多了。」但當天晚上卻接到通知，還需要再等兩週觀察，「等於是準備好了又被延兩個禮拜，當下心情會有點沒目標，隔天到球場其實也有點悶，因為被關太久真的不太舒服。」

對於目前的狀態，他直言是一種「很矛盾的折磨」。「我什麼都能做，就是不能比賽。」他苦笑稱，如果是還不能動、還沒準備好，反而比較能接受，「但現在是全部都可以，就是不能上場，對我來說真的很痛苦。」

不過經過幾天沉澱後，陳傑憲逐漸調整心態，「就當作老天要我再多休息兩週，看看這段時間還能做什麼，把訓練量再拉上來。」他表示，接下來會先透過二軍復健賽找回比賽感覺，再銜接一軍，「畢竟我也快一個月沒比賽了。」

這段時間隨隊在二軍調整，讓他有不同體會，「以前一直在一軍，其實不知道二軍生活是怎樣，這次跟著一起練才發現真的很辛苦，訓練量很大，又要比賽，負擔其實不小。」他喊話一軍選手，「一軍真的比較幸福，希望大家好好珍惜這個舞台。」

談到醫療團隊的建議，他笑說連一向不算保守的周文毅醫師這次都提醒他「要保守一點」，「他知道我個性比較急、不太會閃，所以才會特別這樣講。」

陳傑憲強調，自己會配合球團安排，「現在就是等，把身體準備到最好再回來。」 目前球團規劃，陳傑憲預計在4月第三周歸隊，屆時4/21主場對戰中信兄弟。