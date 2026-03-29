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「現在可以打但不讓打」餅總保護陳傑憲　目標4/21復出

▲▼ 林岳平、陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳平。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台南報導

統一獅當家球星陳傑憲雖因骨裂未列入開季一軍名單，但復原進度順利，已在今天於亞太成棒主球場參與開幕戰前練習。球團評估，他最快有機會在4月第三週回歸一軍，目標鎖定4月21日主場對中信兄弟一戰復出。

總教練林岳平表示，陳傑憲目前已進入可以正常練習的階段，但球隊採取保守策略，不急於讓他提前出賽，「現在是可以打，但怕衝撞、滑壘或撲壘讓傷勢惡化，所以希望他先把骨裂確實癒合，再給他兩週時間觀察。」

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他進一步指出，陳傑憲先前在經典賽期間已有一次高強度撲壘，「那種關鍵的撲壘機會在日本已經用一次了。」因此球隊不願再冒險讓傷勢承擔風險，希望他能以健康狀態迎接整個賽季。 林岳平進一步說明，會在2周後評估狀態，如果沒問題，應該會落在4月第三周主場賽事歸隊，「大概是4月20或21日那一周。」

林岳平強調，比起速度更重視完整性，「不管快不快，最重要的是他可以完整回來，應付一整季的賽事。」他也直言，以陳傑憲目前的能力，即便現在上場有機會繳出高水準表現，「相信今天如果讓他下場，還是能像在韓國那場一樣發揮，但我們選擇用比較保護的方式。」

關鍵字： 中職陳傑憲骨裂復原統一獅一軍復出棒球

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