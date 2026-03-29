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評經典賽美多大戰爭議「再見三振」　威能帝：兩好球後打者應設法破壞

▲樂天桃猿投手威能帝。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天桃猿投手威能帝。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／臺北報導

多明尼加在本屆經典賽敗給美國止步4強，樂天桃猿王牌先發威能帝今（29日）受訪也談到國家隊話題，他表示自己此次並未收到多明尼加國家隊邀請，不過若未來再有徵召、且身體狀況允許，他仍非常樂意代表國家出賽，甚至對於替多明尼加出戰洛杉磯奧運也抱持開放態度。

威能帝提及，自己這次沒有收到多明尼加國家隊邀請，但只要有機會再次穿上國家隊球衣，永遠都是很棒的事，「如果之後國家隊有徵召我，身體狀況也OK的話，當然很樂意參加。」

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談到多明尼加在國際賽4強不敵美國，威能帝認為，兩隊都有非常出色的球員，身為多明尼加人，當然還是希望祖國能贏球，但他也直言，美國確實是一支非常強的隊伍。

至於外界熱議的4強戰最後一球爭議判決，威能帝則展現投手出身的角度；他認為，裁判不可能每一球都判得完美，但在當下兩好三壞的情況下，面對一顆接近好球帶的球，打者本來就應該想辦法去破壞，「雖然那球可能是壞球，但不是偏差很遠很遠的壞球，還是要有兩好球後的應對方式。」

被問到未來若中職引進ABS電子好球帶系統，他表示自己並不排斥；威能帝透露，過去在3A投球時就曾經接觸過ABS系統，對此並不陌生，「如果這邊未來有機會引進，對我來說也沒有問題，我覺得是好事。」

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、棒球、威能帝、多明尼加共和國

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