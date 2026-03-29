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統一獅今新家首戰拚滿場「戶外球場」紀錄　總統賴清德將到場

▲▼ 台南亞太國際棒球場 。（圖／記者王真魚攝）

▲台南亞太國際棒球場 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台南報導

統一7-ELEVEN獅即將迎來隊史重要里程碑，新主場亞太成棒主球場今天正式啟用，開幕戰預售票開出紅盤，在可販售2萬3500席的情況下，有望寫下滿場紀錄，成為國內戶外棒球場首見盛況。「獅迷」總統賴清德將蒞臨觀戰，為這場歷史性賽事增添話題。

獅隊新家首戰迎戰台鋼雄鷹，由洋投「獅帝芬」掛帥，他去年下半季加盟後繳出不俗表現，僅出賽4場便拿下2勝1敗、防禦率2.08，對左打壓制力尤其出色，被打擊率僅0.103，最快球速達150公里。今年獲得續約後，他肩負新主場首勝重任，首次對決台鋼打線。

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台鋼雄鷹則推出隊史首位FA加盟的本土王牌黃子鵬應戰。黃子鵬過去效力樂天桃猿期間，以穩定吃局數著稱，去年20場先發中有9場優質先發，投滿117.1局，已連續5年投球局數破百。

亞太成棒主球場原設計可容納約2萬5000人，但因部分區域調整不對外售票，包括打者之眼上方約778席、一三壘側為拓寬動線保留的500多席，以及部分視線不良席，合計約1500席不販售，因此滿場標準為2萬3500人。本場開幕戰預售狀況熱烈，有機會達成滿場，寫下新球場首戰紀錄。

值得一提的是，賴清德不僅是統一獅球迷，過去擔任台南市長期間，也曾推動亞太國際棒球訓練中心的規畫與興建，此次親自到場，別具象徵意義。

球場賽前也加強安全檢查措施，建議球迷提早入場，以配合相關安檢流程。

為迎接這場歷史性時刻，球團同步規劃多項活動。除推出「首戰紀念票卡」與「限定猛獅AAOA球衣」外，外野區設置「萊恩酷亞太主場店」，並規劃超過30攤美食市集。賽後更邀請台南出身的金曲歌王盧廣仲現場開唱，球團貼心安排接駁車，讓球迷無須擔心交通問題，可以完整參與演唱會。

此外，為解決球迷交通需求，球團規劃從永康火車站往返亞太球場的接駁專車，無論平日或假日皆提供服務，車程約15分鐘，便利球迷進場觀賽。

統一獅新主場首戰不僅是球隊歷史新頁，象徵台南棒球發展的重要里程碑，在滿場期待與多重話題加持下，這場開幕戰勢必成為本季最受矚目的焦點之一。

▲▼ 台南亞太國際棒球場 。（圖／記者王真魚攝）

▲台南亞太國際棒球場，賽前安檢         。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 統一獅亞太球場開幕戰賴清德台南棒球

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