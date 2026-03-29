大谷翔平連2戰無安打　羅伯斯仍力挺：沒有問題

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間29日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，雖然日籍球星大谷翔平連續兩場比賽未能敲出安打，但球隊仍靠史密斯（Will Smith）8局下的致勝2分彈完成逆轉，終場以3比2險勝，收下開季3連勝，同時也是連續第3場逆轉勝。

此役大谷續以「第1棒、指定打擊」先發出賽，面對曾在2026年世界棒球經典賽（WBC）率領委內瑞拉奪冠的左投羅德里格斯（Eduardo Rodríguez）。

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首局與第3局，大谷皆選到保送，為球隊製造上壘機會，不過第5局關鍵打席，道奇在落後2分、一人出局一壘有人情況下，大谷擊出二壘滾地球形成雙殺，錯失追分契機。

第8局，大谷面對後援投手莫里約（Juan Morillo）再度上場，在滿球數情況下遭連續直球進攻，最終擊出一壘滾地球出局，此戰未能敲出安打，連續無安打場次延續至2場。

儘管大谷打擊陷入低潮，道奇仍在比賽後段展現韌性，8局下，史密斯在關鍵時刻擊出逆轉兩分全壘打，一棒改寫戰局，也成為此役勝負分水嶺，最終以3比2拿下逆轉勝利。

儘管數據不理想，羅伯斯賽後仍對大谷表現給予正面評價，他表示，「他沒有問題，還是能上壘。」

羅伯斯也指出，對手近期刻意以內角球壓制大谷，同時在部分揮擊選擇上仍有調整空間，不過他強調，「只要能持續選到保送，長打自然會出現。」