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廉世彬勝利女神發威！樂天女孩大巨蛋熱舞 高佳彬、金佳垠圈粉暴增

▲金佳垠、廉世彬、高佳彬。（圖／樂天桃猿）

▲金佳垠、廉世彬、高佳彬。（圖／樂天桃猿）

記者胡冠辰／臺北報導

中華職棒新球季熱血開打，樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」28日登上台北大巨蛋，以全新短版球衣搭配整齊劃一的開場舞震撼全場，吸引逾四萬名觀眾目光。

除了整體氣勢全面升級，韓籍成員廉世彬、高佳彬與金佳垠也合體亮相，成為開幕戰最吸睛焦點之一，從開場到中場演出都展現滿滿能量與新鮮魅力。

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三人一登場便以滿滿氣勢抓住全場視線，廉世彬開心表示：「穿上全新制服，心情真的特別好！」首次參與開幕戰的金佳垠分享，「覺得最印象深刻的是在場地內和所有成員一起完成的開場舞，整體氣勢非常震撼又很帥氣！」

而高佳彬則坦言：「跳舞前真的好緊張，但還是努力讓自己保持笑容完成表演。」 表演層次不只如此，四局下廉世彬、高佳彬與金佳垠在一壘區帶來三人Dance Show，換上迷彩服帥氣登場，讓現場粉絲驚喜連連。

緊接著第五局中場，又迅速換上白色「貓咪裝」，與全體女孩帶來可愛度爆表的演出；廉世彬與高佳彬都大讚「最喜歡這套服裝」，高佳彬直言，「那是我之前沒有嘗試過的概念，覺得很新鮮也很有挑戰性！但舞蹈的部分，三支我都很喜歡。」

升格為「學姐」的廉世彬，在新賽季展現不同心境，她笑說：「自己是前輩其實還有點不敢當，我也覺得自己還有很多需要學習的地方。不過因為去年有很努力地應援，所以在應援方面確實更熟悉了一些。未來也會和新加入的成員一起努力，帶給大家更好的表現！」

而開幕戰最高潮莫過於球隊九局逆轉奪勝，她興奮直呼：「真的非常開心，看來我應該就是『勝利女神』沒錯（笑）。」

久違與女孩們並肩應援，也讓她直言整個過程格外珍貴又開心。 高佳彬則透露，在球隊奪勝當下，其實正專注看著觀眾應援，「直到比賽結束後，才知道有球員被球擊中。」

同時也不忘感謝粉絲貼心準備咖啡，「我很喜歡喝冰美式，真的覺得很暖心！」被粉絲們暱稱「小可愛」金佳垠也開心分享，下班後和佳彬、世彬姐姐一起叫外送吃義大利麵，「可能因為是收工後吃的關係，覺得特別好吃！」

關鍵字： 中華職棒、樂天桃猿、樂天女孩、廉世彬、高佳彬、金佳垠

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