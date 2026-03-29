運動雲

>

賈吉連兩戰開轟！　洋基再退巨人連3年開幕戰橫掃對手

▲Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）

▲Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／臺北報導

美東豪門紐約洋基29日作客甲骨文球場再傳捷報，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）開轟，以及萊斯（Ben Rice）貢獻關鍵2分打點二壘安打，終場3比1擊敗巨人，完成系列賽橫掃，開季豪取3連勝，且已連續3年都以3勝0敗展開新球季。

賈吉此役在5局上從左投博魯基（Ryan Borucki）手中轟出陽春砲，這發全壘打不僅是他連兩戰開轟，還直接飛向左外野牆外，擊中停放在場外的一輛救護車，成為比賽中的另類焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據大聯盟數據系統Statcast顯示，賈吉這一轟擊中的是一顆時速90英里的卡特球，擊球初速達102.1英里，預估飛行距離為383英尺；這也是他生涯在甲骨文球場6場出賽中的第5發全壘打，對這座球場可說相當熟悉。

3局上，洋基率先發動攻勢，葛里沙姆（Trent Grisham）靠著成功挑戰ABS好球帶系統，避免遭到三振，最終選到保送上壘，隨後萊斯（Ben Rice）敲出一支帶有2分打點的二壘安打，幫助洋基先馳得點。

洋基先發投手華倫（Will Warren）主投4.1局失1分，成功壓制巨人打線；洋基投手群在本季開季前20局更是1分未失，直到此戰才首度讓巨人攻下分數，整體投球表現依舊穩定。

▲Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，賈吉出生於灣區，從小就是巨人球迷，並曾表示前巨人內野手奧里利亞（Rich Aurilia）是他最喜歡的球員之一；如今回到家鄉球場開轟，還寫下特殊一幕，也讓這場勝利更添話題。

這發全壘打也是賈吉生涯第370轟，追平霍奇斯（Gil Hodges），並列大聯盟史上第83位。

關鍵字： 紐約洋基、MLB、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

快訊／村上宗隆又轟了！　連兩戰開砲寫驚奇開季

快訊／村上宗隆又轟了！　連兩戰開砲寫驚奇開季

快訊／遊騎兵王牌迪葛隆頸部僵硬　本季初登板喊卡

快訊／遊騎兵王牌迪葛隆頸部僵硬　本季初登板喊卡

陳晨威笑稱第一次全壘打王　遭象迷「全壘打」轟炸摀耳朵笑翻

陳晨威笑稱第一次全壘打王　遭象迷「全壘打」轟炸摀耳朵笑翻

孫易磊152火球壓制巨人！4.2局8K無失分　火腿牛棚崩盤慘敗

孫易磊152火球壓制巨人！4.2局8K無失分　火腿牛棚崩盤慘敗

村上宗隆連2戰開轟達成雙紀錄　難救白襪美球迷憂「恐遭交易」

村上宗隆連2戰開轟達成雙紀錄　難救白襪美球迷憂「恐遭交易」

王彥程29日旅韓初登板！姜白虎再見安打　韓華主場開季首勝　

王彥程29日旅韓初登板！姜白虎再見安打　韓華主場開季首勝　

練11年格鬥的飛鬥士台籃首秀　25分13籃板9助攻準大三元痛宰洋基

練11年格鬥的飛鬥士台籃首秀　25分13籃板9助攻準大三元痛宰洋基

桃猿開幕戰再見觸身逆轉兄弟　曾豪駒點勝因：細節把勝利留下來

桃猿開幕戰再見觸身逆轉兄弟　曾豪駒點勝因：細節把勝利留下來

【要不要先借副眼鏡XD】蛇蛇吃小老鼠套餐結果竟咬到自己！

熱門新聞

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

快訊／村上宗隆又轟了！　連兩戰開砲寫驚奇開季

快訊／遊騎兵王牌迪葛隆頸部僵硬　本季初登板喊卡

陳晨威笑稱第一次全壘打王　遭象迷「全壘打」轟炸摀耳朵笑翻

孫易磊152火球壓制巨人！4.2局8K無失分　火腿牛棚崩盤慘敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板

2快訊！鄧愷威摘本季首勝

3快訊／村上宗隆又轟了！

4遊騎兵王牌迪葛隆頸部僵硬

5陳晨威笑稱第一次全壘打王　

最新新聞

1大谷連2戰無安打　羅伯斯：沒問題

2台灣車手Tiger Wu勇奪PCCJ冠軍！

3廉世彬勝利女神發威！樂天韓籍三柱熱舞

4大谷連12打席無安打　打擊率0.125

5洋基再退巨人連3年開幕戰橫掃對手

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

內馬爾傷癒 領軍巴西直指冠軍

【講不聽硬闖】腳踏車硬闖台鐵電扶梯　不聽勸慘摔...站務員急按停

蔡依林被「土味情話」撩到 喊：我會暈船喔

5台灣姐姐參戰《浪姐7》　蕭薔向林志穎求經..唱〈一簾幽夢〉

【雙眼無神】台中恐怖情人殺人罪移送！　死者牧師爸含悲處理後事

吳宗憲睽違8年再開唱　幽默發言先綜藝摔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366