賈吉連兩戰開轟！　洋基再退巨人連3年開幕戰橫掃對手

▲Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／臺北報導

美東豪門紐約洋基29日作客甲骨文球場再傳捷報，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）開轟，以及萊斯（Ben Rice）貢獻關鍵2分打點二壘安打，終場3比1擊敗巨人，完成系列賽橫掃，開季豪取3連勝，且已連續3年都以3勝0敗展開新球季。

賈吉此役在5局上從左投博魯基（Ryan Borucki）手中轟出陽春砲，這發全壘打不僅是他連兩戰開轟，還直接飛向左外野牆外，擊中停放在場外的一輛救護車，成為比賽中的另類焦點。

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根據大聯盟數據系統Statcast顯示，賈吉這一轟擊中的是一顆時速90英里的卡特球，擊球初速達102.1英里，預估飛行距離為383英尺；這也是他生涯在甲骨文球場6場出賽中的第5發全壘打，對這座球場可說相當熟悉。

3局上，洋基率先發動攻勢，葛里沙姆（Trent Grisham）靠著成功挑戰ABS好球帶系統，避免遭到三振，最終選到保送上壘，隨後萊斯（Ben Rice）敲出一支帶有2分打點的二壘安打，幫助洋基先馳得點。

洋基先發投手華倫（Will Warren）主投4.1局失1分，成功壓制巨人打線；洋基投手群在本季開季前20局更是1分未失，直到此戰才首度讓巨人攻下分數，整體投球表現依舊穩定。

值得一提的是，賈吉出生於灣區，從小就是巨人球迷，並曾表示前巨人內野手奧里利亞（Rich Aurilia）是他最喜歡的球員之一；如今回到家鄉球場開轟，還寫下特殊一幕，也讓這場勝利更添話題。

這發全壘打也是賈吉生涯第370轟，追平霍奇斯（Gil Hodges），並列大聯盟史上第83位。