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李政厚本季首安終於開胡　巨人攻勢好零散苦吞3連敗

▲李政厚（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲李政厚（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

舊金山巨人韓籍外野手李政厚在開季第3戰終於敲出本季首安，並成功跑回分數，展現逐漸調整到位的打擊狀態，然而球隊整體攻勢仍顯零散，最終以1比3不敵紐約洋基，苦吞開季3連敗。

此役李政厚擔任「第1棒、右外野手」先發出賽，全場3打數1安打，另選到1次保送，貢獻1得分並吞下1次三振，儘管個人有穩定上壘表現，但仍難帶動球隊逆轉戰局。

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前兩戰皆未敲安的李政厚，此役在首局首打席仍以二壘滾地球出局，不過在3局下，他鎖定洋基先發投手沃倫（Will Warren）投出的低角度滑球，擊出右外野方向二壘安打，這支安打不僅是他本季第9個打席後的首安，也為球隊開啟反攻契機。

隨後巨人把握無人出局二壘有人機會，查普曼（Matt Chapman）擊出中外野適時安打，李政厚繞壘回本壘得分，幫助球隊打破開季連續21局未得分的窘境。

5局下，李政厚再度展現選球能力，與沃倫纏鬥7球後選到保送，不過後續打線未能延續攻勢，無法進一步追分。

7局下兩人出局時，李政厚面對後援投手希爾（Tim Hill）遭遇判決影響，在2好球後一顆外角球原判壞球，但經由洋基捕手威爾斯（Austin Wells）提出自動好壞球判定系統（ABS）挑戰後改判為好球，最終遭三振出局。

關鍵字： MLB舊金山巨人李政厚

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