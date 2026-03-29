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金慧成道奇3A狂掃5安打！　率隊完成13比6大逆轉

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力洛杉磯道奇體系的韓籍工具人金慧成在3A賽場火力全開，台灣時間29日以「第1棒、二壘手」先發出賽，繳出5打數5安打、1打點、4得分的驚人表現，帶動球隊從1比6落後完成13比6逆轉勝。

金慧成前一戰在3A開幕戰敲出1安，此役延續手感，首局就在滿球數情況下，鎖定卡特球敲成右外野安打；第3局球隊1比6落後時，金慧成再度以內野安打上壘，隨後因隊友三壘安打跑回分數，吹起反攻號角。

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第4局他在一壘有人的情況下擊出右外野二壘安打，貢獻打點，幫助球隊將比分追近至5比6，隨後再靠隊友安打跑回追平分；進入第6局，金慧成持續火燙，擊出中外野平飛安打完成單場第4安，球隊也在該局成功逆轉戰局。

第8局他再補上一支中外野安打，完成5安打超火燙演出，並在後續攻勢中跑回分數，助隊將比數拉開至雙位數。此役過後，金慧成本季打擊率飆升至6成，OPS達1.300，展現極佳狀態。

值得一提的是，金慧成在開季前遭球團下放3A，由弗里蘭（Alex Freeland）暫時頂替大聯盟二壘位置，弗里蘭在開幕戰後亦有不錯表現，28日先發出賽繳出3打數2安打，包括一發全壘打，幫助球隊拿下勝利。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇金慧成

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