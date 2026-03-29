大谷翔平手感冰凍！連12打席無安打　打擊率跌至0.125

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平開季打擊低潮持續延燒，台灣時間29日對戰亞利桑那響尾蛇一戰，再度未能敲出安打，單場4打席僅靠保送上壘，最終累積12打席連續無安打，打擊率下滑至0.125。

此役大谷擔任「第1棒、指定打擊」先發出賽，面對2026年世界棒球經典賽（WBC）委內瑞拉的冠軍左投羅德里格斯（Eduardo Rodríguez）。

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首局，大谷選到保送上壘，將個人連續上壘場次推進至34場，距離生涯最長紀錄僅差2場；第3局他再次選到保送，但仍未能終止安打荒。

5局，道奇落後2分、一人出局一壘有跑者，大谷擊出二壘滾地球形成雙殺，結束攻勢；8局，大谷面對後援投手莫里約（Juan Morillo）時，遭遇對方7球連續直球強攻，最終擊出一壘滾地球出局，連續無安打場次進一步延長至12打席，打擊狀態持續低迷。

回顧開幕戰，大谷在首打席敲出擊球初速高達178.8公里的右外野安打，展現強勁狀態，然而隨後打擊手感未能延續，儘管期間仍有多次上壘表現，但安打產出明顯停滯。

另一方面，大谷在賽前仍持續進行投手調整，於牛棚練投27球，為台灣時間4月1日的本季首次登板做準備，隨著打擊與投球雙線任務同步進行，大谷能否盡快找回打擊節奏，將成為道奇開季戰績的重要觀察指標。