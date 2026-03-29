唐西奇領第16次技犯、禁賽1場848萬也蒸發　喊冤說只是想離開

▲洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）近期狀態火燙，昨對陣籃網才轟下41分領軍奪勝，今日卻接獲聯盟官方開出的沉重罰單，由於在比賽中領到本季個人第16次技術犯規，唐西奇將被自動禁賽1場且不予支薪，這也意味著他將損失高達26.4萬美元（約新台幣848萬元）的薪資，對於這記「奪命T」，唐西奇顯得十分委屈，直言自己只是想避開衝突。

唐西奇本季一直游走在禁賽邊緣，日前對陣魔術的技犯雖經申訴後撤銷，但在28日對陣籃網的第三節剩下5分12秒時，衝突再度爆發。當時唐西奇被吹判進攻犯規，籃網前鋒威廉斯（Ziaire Williams）隨即「貼臉慶祝」遂點燃導火線，唐西奇出手推開對方，威廉斯也揮手反擊，最終裁判各打五大板，兩人均被判處技術犯規。

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▲洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）吞下第16次技術犯規。（圖／達志影像／美聯社）

根據NBA規則，球員在例行賽一旦累計滿16次技術犯規，將自動觸發禁賽1場且不支薪，聯盟今日正式開出罰單，確認唐西奇將缺席週一客場對陣華盛頓巫師的賽事。

而昨天唐西奇賽後受訪時對於自己領到這記「奪命T」表達強烈不滿，他還原當時現場狀況：「他（威廉斯）衝著我的臉吼了3次，我當時只想離開，結果裁判給了雙方技犯。我能說什麼呢？我甚至都沒說話，只是想走開。」唐西奇還對裁判的判罰尺度提出質疑：「裁判說我推了他，還說我的推動作太誇張了，但這就不是事實，我真的不知道該怎麼跟你們解釋了。」

這次禁賽對唐西奇而言不僅是薪資上的損失，他將因此損失整季年薪的1/174，金額約26.4萬美元。更嚴峻的是，從現在到例行賽結束，只要他再累積2次技術犯規（達到18次），就會再次被自動禁賽，屆時罰款比例將提升至年薪的1/145（約31.7萬美元）。

這項罰單也對唐西奇火熱的狀態澆了一盆冷水。他目前連續30+的場次已延續到12場，創個人生涯紀錄，過去12場平均更有39.7分、8.1籃板、6.9助攻的恐怖數據。

在唐西奇缺陣的情況下，湖人週一對陣巫師的比賽將面臨嚴苛考驗。雖然唐西奇不在場時，湖人本季仍有一定的競爭力，但失去場均33.7分的進攻發動機，對紫金大軍的火力無疑是巨大打擊，唐西奇預計將在週二對陣克里夫蘭騎士的比賽中復出。