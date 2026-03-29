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日本隊下任總教練難產　新庄剛志被點名接班人

▲▼2026台日交流賽，北海道日本火腿鬥士監督新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

▲北海道日本火腿鬥士總教練新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）止步八強後，總教練井端弘和的帶隊表現受到外界嚴格檢視，關於「下一任國家隊總教練」的人選也迅速浮上檯面。曾擔任WBC投手教練、並隨隊奪冠的武田一浩直言，現階段最合適的人選，為北海道日本火腿鬥士總教練新庄剛志。

武田一浩指出，本屆日本隊失利的關鍵之一，在於教練團整體經驗不足。他表示，包括井端弘和以及投手教練能見篤史、吉見一起等人，皆缺乏長期專任執教經歷，且在WBC開賽前就已是隱憂。

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他進一步分析，過去同樣在WBC止步四強的小久保裕紀，也存在類似問題，認為「沒有在日本職棒擔任總教練、歷經長期賽季洗禮的人，要在WBC這種短期高壓賽事中奪冠，難度非常高」。

他特別點出，關鍵差異往往出現在臨場調度，包括投手更換時機以及對低潮球員的應對，都是需要長期實戰經驗累積的判斷。

談及成為一名優秀的總教練的條件，武田一浩以歷屆帶領日本奪冠的名帥為例，包括王貞治、原辰德與栗山英樹，認為三人共同點在於皆曾於日職奪得聯盟冠軍與日本一，並具備在關鍵時刻做出「近乎冷酷決斷」的膽識。

他回憶2009年WBC準決賽對美國一戰，當時終結者藤川球兒狀態不佳，原辰德毅然決定讓原本先發的達比修有登板收尾，他認為，「一般教練可能會顧及終結者的自尊而猶豫，但原辰德選擇最能贏球的方式」，這種決斷力正是頂級教頭的關鍵。

在這樣的標準下，武田一浩點名新庄剛志為下一任最適合人選，他表示，新庄不僅具備日職執教經驗，且在培養年輕球員的同時，仍能帶領球隊保持競爭力，「我甚至認為今年日本火腿有機會爭冠」，表示這樣的成績具有說服力。

此外，新庄過去曾效力大聯盟，對於國際賽事環境並不陌生，對於外界質疑是否適合「兼任國家隊總教練」，武田則反駁指出，「王貞治、原辰德當年也是兼任」，認為這並非問題。

除了戰術與經驗，新庄的個人特質同樣被高度評價，武田認為，新庄擁有獨特的領導魅力與活潑性格，能在短期賽事中有效帶動團隊氣氛，「那種像拉丁風格的開朗特質，能讓球員放鬆，發揮出最好表現」，在凝聚團隊方面幾乎無人能出其右。

另一方面，武田也對近年來網路上針對球員與教練的批評聲浪表達不滿，他直言，「那些在網路上誹謗中傷的人，我真的想說『你們自己來試試看』」，強調能代表國家出賽本身就已經是極高榮譽，而保護球員同樣是總教練的重要職責。

他更進一步指出，正因為外界壓力與輿論過於嚴苛，使得WBC總教練一職逐漸成為「沒人想接的燙手山芋」，甚至本次人選也是在多名候選人婉拒後，才由井端接任。

關鍵字： 日本職棒日本隊新庄剛志

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