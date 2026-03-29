史上第5人！莎巴蓮卡包辦印地安泉、邁阿密雙冠　110分鐘激戰擊碎地主希望

▲白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）擊退美國地主寵兒高芙（Coco Gauff），在邁阿密賽封后。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）29日在邁阿密網賽女單決賽中，歷經2小時9分鐘、3盤激戰，最終以6比2、4比6、6比3力退美國地主寵兒高芙（Coco Gauff），這場勝利不僅讓她成功衛冕邁阿密后座，更讓她榮膺史上第5位、也是自2022年史薇泰克（Iga Swiatek）後首位完成北美硬地「陽光雙冠（Sunshine Double）」壯舉的女子球員。

莎巴蓮卡與宿敵高芙迎來生涯第13度交手，賽前兩平分秋色各取6勝，莎巴蓮卡在首盤展現勢不可擋的統治力，開局便連破帶保取得2比0領先，僅用38分鐘就以6比2先下一城。然而，次盤戰局風雲變色，高芙展現韌性，在莎巴蓮卡非保不可的發球局中完成關鍵破發，以6比4扳回一盤。不過決勝盤後，莎巴蓮卡迅速重整旗鼓，在第1局便兌現破發點取得優勢，最終在高芙反手拍出界後，莎巴蓮卡在第一個賽末點便順利鎖定勝局，將對戰紀錄改寫為7勝6負。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我還沒時間停下來，回顧過去幾個月發生的事情。我為團隊所做的工作，以及自己在場上展現的鬥志感到自豪。」莎巴蓮卡賽後感性表示，「Coco（高芙）會為每個機會拼盡全力，但我的心理素質很強，我知道自己所做的一切都是正確的，最終只是幾分之差。」

在頒獎典禮上，莎巴蓮卡也不忘向對手致敬：「高芙，妳是個戰士，妳總是逼著我成為更好的球員。我真的很喜歡我們之間的競爭。」這場勝利標誌著莎巴蓮卡職業生涯第24座WTA單打金盃，也是她第11座WTA1000等級的大賽冠軍，此外她也成為自2021年澳洲名將芭提（Ashleigh Barty）後首位在邁阿密締造二連霸的球員。

而莎巴蓮卡今日更達成了一項難度極高的成就——在同一個3月接連包辦印地安泉與邁阿密兩站WTA1000賽事冠軍。她正式加入了由葛拉芙（Steffi Graf）、克莉絲特（Kim Clijsters）、同胞艾薩蓮卡（Victoria Azarenka）及史薇泰克所組成的「陽光雙冠」傳奇俱樂部。

此外，莎巴蓮卡在2026年賽季表現近乎完美，目前戰績為恐怖的23勝1敗，拿下了包括澳網、印地安泉及邁阿密在內的3座冠軍，目前她已蟬聯球后寶座連續75週，總計83週世界第一，展現出接棒小威廉絲（Serena Williams）後最穩定的球后統治力。