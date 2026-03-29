運動雲

>

史上第5人！莎巴蓮卡包辦印地安泉、邁阿密雙冠　110分鐘激戰擊碎地主希望

▲白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）擊退美國地主寵兒高芙（Coco Gauff），在邁阿密賽封后。（圖／達志影像／美聯社）

▲白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）擊退美國地主寵兒高芙（Coco Gauff），在邁阿密賽封后。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）29日在邁阿密網賽女單決賽中，歷經2小時9分鐘、3盤激戰，最終以6比2、4比6、6比3力退美國地主寵兒高芙（Coco Gauff），這場勝利不僅讓她成功衛冕邁阿密后座，更讓她榮膺史上第5位、也是自2022年史薇泰克（Iga Swiatek）後首位完成北美硬地「陽光雙冠（Sunshine Double）」壯舉的女子球員。

莎巴蓮卡與宿敵高芙迎來生涯第13度交手，賽前兩平分秋色各取6勝，莎巴蓮卡在首盤展現勢不可擋的統治力，開局便連破帶保取得2比0領先，僅用38分鐘就以6比2先下一城。然而，次盤戰局風雲變色，高芙展現韌性，在莎巴蓮卡非保不可的發球局中完成關鍵破發，以6比4扳回一盤。不過決勝盤後，莎巴蓮卡迅速重整旗鼓，在第1局便兌現破發點取得優勢，最終在高芙反手拍出界後，莎巴蓮卡在第一個賽末點便順利鎖定勝局，將對戰紀錄改寫為7勝6負。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）擊退美國地主高芙（Coco Gauff），在邁阿密賽封后。（圖／達志影像／美聯社）

「我還沒時間停下來，回顧過去幾個月發生的事情。我為團隊所做的工作，以及自己在場上展現的鬥志感到自豪。」莎巴蓮卡賽後感性表示，「Coco（高芙）會為每個機會拼盡全力，但我的心理素質很強，我知道自己所做的一切都是正確的，最終只是幾分之差。」

在頒獎典禮上，莎巴蓮卡也不忘向對手致敬：「高芙，妳是個戰士，妳總是逼著我成為更好的球員。我真的很喜歡我們之間的競爭。」這場勝利標誌著莎巴蓮卡職業生涯第24座WTA單打金盃，也是她第11座WTA1000等級的大賽冠軍，此外她也成為自2021年澳洲名將芭提（Ashleigh Barty）後首位在邁阿密締造二連霸的球員。

▲白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）擊退美國地主寵兒高芙（Coco Gauff），在邁阿密賽封后。（圖／達志影像／美聯社）

而莎巴蓮卡今日更達成了一項難度極高的成就——在同一個3月接連包辦印地安泉與邁阿密兩站WTA1000賽事冠軍。她正式加入了由葛拉芙（Steffi Graf）、克莉絲特（Kim Clijsters）、同胞艾薩蓮卡（Victoria Azarenka）及史薇泰克所組成的「陽光雙冠」傳奇俱樂部。

此外，莎巴蓮卡在2026年賽季表現近乎完美，目前戰績為恐怖的23勝1敗，拿下了包括澳網、印地安泉及邁阿密在內的3座冠軍，目前她已蟬聯球后寶座連續75週，總計83週世界第一，展現出接棒小威廉絲（Serena Williams）後最穩定的球后統治力。

關鍵字： 網球莎巴蓮卡高芙邁阿密網賽WTA

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

快訊／村上宗隆又轟了！　連兩戰開砲寫驚奇開季

快訊／村上宗隆又轟了！　連兩戰開砲寫驚奇開季

快訊／遊騎兵王牌迪葛隆頸部僵硬　本季初登板喊卡

快訊／遊騎兵王牌迪葛隆頸部僵硬　本季初登板喊卡

陳晨威笑稱第一次全壘打王　遭象迷「全壘打」轟炸摀耳朵笑翻

陳晨威笑稱第一次全壘打王　遭象迷「全壘打」轟炸摀耳朵笑翻

孫易磊152火球壓制巨人！4.2局8K無失分　火腿牛棚崩盤慘敗

孫易磊152火球壓制巨人！4.2局8K無失分　火腿牛棚崩盤慘敗

村上宗隆連2戰開轟達成雙紀錄　難救白襪美球迷憂「恐遭交易」

村上宗隆連2戰開轟達成雙紀錄　難救白襪美球迷憂「恐遭交易」

王彥程29日旅韓初登板！姜白虎再見安打　韓華主場開季首勝　

王彥程29日旅韓初登板！姜白虎再見安打　韓華主場開季首勝　

練11年格鬥的飛鬥士台籃首秀　25分13籃板9助攻準大三元痛宰洋基

練11年格鬥的飛鬥士台籃首秀　25分13籃板9助攻準大三元痛宰洋基

桃猿開幕戰再見觸身逆轉兄弟　曾豪駒點勝因：細節把勝利留下來

桃猿開幕戰再見觸身逆轉兄弟　曾豪駒點勝因：細節把勝利留下來

【社恐小花童】4歲弟進場嚇到大爆哭「邊哭邊走完」　網笑：超有責任感

熱門新聞

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

快訊／村上宗隆又轟了！　連兩戰開砲寫驚奇開季

快訊／遊騎兵王牌迪葛隆頸部僵硬　本季初登板喊卡

陳晨威笑稱第一次全壘打王　遭象迷「全壘打」轟炸摀耳朵笑翻

孫易磊152火球壓制巨人！4.2局8K無失分　火腿牛棚崩盤慘敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板

2快訊！鄧愷威摘本季首勝

3快訊／村上宗隆又轟了！

4遊騎兵王牌迪葛隆頸部僵硬

5陳晨威笑稱第一次全壘打王　

最新新聞

1大谷連2戰無安打　羅伯斯：沒問題

2台灣車手Tiger Wu勇奪PCCJ冠軍！

3廉世彬勝利女神發威！樂天韓籍三柱熱舞

4大谷連12打席無安打　打擊率0.125

5洋基再退巨人連3年開幕戰橫掃對手

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

內馬爾傷癒 領軍巴西直指冠軍

【講不聽硬闖】腳踏車硬闖台鐵電扶梯　不聽勸慘摔...站務員急按停

蔡依林被「土味情話」撩到 喊：我會暈船喔

5台灣姐姐參戰《浪姐7》　蕭薔向林志穎求經..唱〈一簾幽夢〉

【雙眼無神】台中恐怖情人殺人罪移送！　死者牧師爸含悲處理後事

吳宗憲睽違8年再開唱　幽默發言先綜藝摔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366