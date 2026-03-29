快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

▲鄧愷威 。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／臺北報導

休士頓太空人臺灣投手鄧愷威29日迎來本季首次大聯盟登板，他於5局上臨危登板中繼，總計投2.1局僅被敲1安打、無失分，送出2次三振，幫助太空人在主場上演逆轉秀，以11比9擊敗天使，終止開季2連敗，鄧愷威也進帳本季首勝。

鄧愷威今天在5局上臨危受命接替先發投手哈維爾（Cristian Javier）登板救火；雖然他一上來先對索勒（Jorge Soler）投出保送，接著又發生暴投，讓天使跑回第6分，不過鄧愷威隨後迅速穩住陣腳，幫助太空人守住反攻氣勢。

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天使前段比賽靠長打與關鍵安打建立優勢，3局上由佩拉薩（Oswald Peraza）轟出陽春砲先馳得點，4局上索勒再補上2分砲，把比數拉開為3比0。

5局上天使攻勢再起，楚奧特（Mike Trout）敲出帶有1分打點的一壘安打，接著沙努爾（Nolan Schanuel）雖擊出雙殺打，仍替球隊再送回1分，鄧愷威接手後又因暴投再失1分，天使一度取得6比0領先。

不過太空人在5局下展開反撲，麥爾斯（Jake Meyers）與奧圖維（Jose Altuve）連續上壘後，帕雷德斯（Isaac Paredes）掃出左外野方向二壘安打，一棒送回2分，接著柯瑞亞（Carlos Correa）再補上1支帶有打點的一壘安打，先將比分追到3比6。

到了6局下，太空人火力全面爆發，單局灌進8分，其中柯瑞亞靠安打加上失誤一口氣送回2分，沃克（Christian Walker）補上帶打點安打，隨後迪亞茲（Yainer Diaz）敲2分打點安打，最後麥爾斯再擊出2分打點二壘安打，太空人一舉把比數改寫為11比6。

投手部份，鄧愷威6局上先讓阿德爾（Jo Adell）飛球出局，接著對上洛威（Brandon Lowe）使用86英里Sweeper投出三振，最後再讓歐哈皮（Logan O'Hoppe）出局，投出乾淨俐落的3上3下。

7局上鄧愷威雖然一上來就被佩拉薩安打，不過他穩住陣腳，用招牌Sweeper解決內托，接著讓楚奧特擊出三壘滾地球，最終再用Sweeper三振沙努爾，力保不失。

第9局天使沙努爾炸裂3分砲一度讓比賽緊張，但太空人救援投手最終還是順利守成，太空人11比9逆轉擊敗天使，終止開季2連敗；此役鄧愷威中繼2.1局僅被敲1安打、無失分收下本季首勝。

臺灣投手上一次在大聯盟拿下勝投，正是去年的鄧愷威（2勝）；若再往前追溯，則是2019年9月7日王維中效力匹茲堡海盜時，面對聖路易紅雀後援0.2局無失分奪勝。至於上一位能在大聯盟連兩年拿下勝投的臺灣投手，則是陳偉殷，他從2012年至2018年都留下勝投紀錄。