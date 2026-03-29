快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／臺北報導

效力休士頓太空人的臺灣投手鄧愷威29日於5局上臨危登板，接替先發投手哈維爾（Cristian Javier）收拾局面，雖然一上來因保送、暴投讓天使再添1分，但他隨後穩住陣腳，並在6、7兩局續投壓制對手，替太空人止血；太空人6局下海灌8分，目前11比6逆轉天使，也讓鄧愷威獲得勝投機會。

天使此役3局上先靠佩拉薩（Oswald Peraza）陽春砲先馳得點，4局上索勒（Jorge Soler）再轟出2分砲，幫助球隊拉開比分。

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5局上天使攻勢再起，楚奧特（Mike Trout）敲安帶有1分打點，隨後沙努爾（Nolan Schanuel）雖擊出雙殺打，仍替天使再送回1分。

鄧愷威在5局上登板時，太空人已陷入0比5落後局面，他面對首名打者索勒先投出保送，接著發生暴投，讓內托（Zach Neto）跑回天使第6分；之後再讓孟卡達（Yoán Moncada）擊成二壘滾地出局，完成這個半局。

太空人在5局下展開反攻，麥爾斯（Jake Meyers）、奧圖維（Jose Altuve）連續安打上壘後，帕雷德斯（Isaac Paredes）掃出左外野方向二壘安打一棒送回2分；接著柯瑞亞（Carlos Correa）補上1支帶有打點的一壘安打，將比數追近到3比6。

6局上鄧愷威續投，先讓阿德爾（Jo Adell）飛球出局，接著對上洛威（Brandon Lowe）使用86英里Sweeper投出三振，最後再讓歐哈皮（Logan O'Hoppe）出局，投出乾淨俐落的三上三下，也替太空人穩住局面。

7局上鄧愷威續投，雖然一上來就被佩拉薩安打，不過他穩住陣腳，用招牌Sweeper解決內托，接著讓楚奧特擊出三壘滾地球，最終再用Sweeper三振沙努爾，力保不失。

鄧愷威在5局上接手時雖有保送、暴投失分，但6、7兩局速回穩，完成2.1局兩三振、無自責失分中繼。