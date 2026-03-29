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今井達也明初登板抗天使　坦言會緊張：盼拿出在日本時的表現

▲今井達也。（圖／達志影像／美聯社）

▲今井達也。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／臺北報導

休士頓太空人日籍投手今井達也即將在臺灣時間30日迎來大聯盟生涯初登板，對手將是洛杉磯天使；今井達也今日照常在牛棚練投，還飆出95英里火球，展現十足調整節奏，也讓總教練艾斯帕達（Joe Espada）直呼驚艷。

一般投手在先發前一天通常不會進行這樣的訓練內容，但今井達也顯然不是「一般投手」；艾斯帕達談到他的調整方式時表示，「這對他來說就是很正常的事，真的很令人印象深刻。」

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今井達也今年1月加盟太空人，若他能在初登板就有效壓制由楚奧特（Mike Trout）、內托（Zach Neto）領軍的天使打線，無疑將是球隊最樂見的結果。

面對即將到來的大聯盟生涯首戰，今井達也坦言難免緊張，但也強調會努力將壓力轉化為正向力量；他說，「到時候現場一定會有很多球迷，這也是我第一次對上大聯盟打者，當然一定會有一些緊張。」

「不過要把這種情緒變成正面的力量，還是變成自己的敵人，端看我自己怎麼去面對；我覺得只要能拿出自己在日本時的表現，就沒有問題。」

今井達也過去在日本職棒（NPB）是頂尖先發代表，生涯3度入選明星賽，且包括2024、2025年連續入選；近3個球季，他每年防禦率都低於3，且每局平均三振數都超過1次，已成長為日本職棒王牌等級投手。

其中2025年堪稱他生涯最佳球季，當年他繳出10勝5敗、防禦率1.92的成績，在163.2局中送出178次三振，並曾替西武獅投出聯合無安打比賽。

今井達也於去年11月19日由埼玉西武獅宣布入札，最終由太空人成功網羅，也讓不少球界人士感到意外；眼見洛杉磯道奇近年積極經營日本市場並收穫成效，太空人也開始大舉布局亞洲，盼能在這塊市場中站穩腳步。

球探報告顯示，今井達也的兩大主力球種是四縫線速球與滑球，他在2025年四縫線速球平均球速達94.9英里，略高於大聯盟右投先發平均的94.6英里，最快還能上探高97至98英里區間；滑球均速則為86.2英里，揮空率高達46％。

特拉梅爾（Taylor Trammell）先前春訓談到今井達也的指叉球時就曾盛讚，「我這輩子從來沒有看過那樣的球。」；而太空人二壘手艾圖維（Jose Altuve）也對他的滑球相當驚豔，直言自己根本看不到球的旋轉。

太空人目前並未刻意改變今井達也原本的備戰模式，仍讓他依照熟悉的節奏調整，因此才會出現先發前不到24小時，仍進牛棚練投的情況。

對此艾斯帕達說，「我們會先看看他到美國之後的適應狀況，等看過之後，也許會再跟他討論是否該做一些其他改變，但就目前來說，他的調整方式一直都很好；他每次牛棚與出賽後的身體感覺都很不錯，在重量訓練室的訓練內容也做得非常好，如果我們看到有什麼地方需要稍微微調，會再提出來，目前為止一切都相當不錯。」

關鍵字： 休士頓太空人、MLB、今井達也

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