藍鳥開季二連勝都靠再見安　克萊門特11局下當英雄寫紀錄

▲Ernie Clement。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／臺北報導

多倫多藍鳥延續開季強勢氣勢，29日在主場與運動家激戰至延長11局，最終靠著克萊門特（Ernie Clement）11局下敲出左中外野再見安打，以8比7驚險收下2連勝，也完成隊史首度開季連兩戰再見勝壯舉。

藍鳥前一戰才在開幕戰靠著希梅內斯（Andrés Giménez）扮演英雄拿下再見勝，此役又在不到24小時內重演戲碼；11局下半克萊門特一棒替球隊打回致勝分，現場球迷不斷歡呼，藍鳥休息區也全員衝上場，將他團團包圍慶祝。

根據MLB官網紀錄，藍鳥成為自2014年老虎與海盜之後，首支以連續兩場再見勝展開新球季的球隊，同時也是隊史首次辦到。

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藍鳥此役前段原本掌握主導權，先發投手席斯（Dylan Cease）上演高水準壓制內容，主投5.1局送出12次三振，只失1分，並寫下藍鳥投手初登板最多三振紀錄；不過在他退場後，戰局急轉直下。

中繼投手弗魯哈提（Mason Fluharty）先是遭兩記強勁回傳球擊中腿部，在防護員陪同下退場，隨後利特爾（Brendon Little）又挨了藍格里爾斯（Shea Langeliers）一發滿貫砲，讓藍鳥一度陷入落後局面。

只是藍鳥展現上季最擅長的逆轉韌性，持續在後段局數追分，直到9局下捕手柯克（Alejandro Kirk）轟出個人2026年球季首發全壘打，一棒扳平比分，把比賽重新拉回原點，也替球隊續命，最終如願逆轉勝。