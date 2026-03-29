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席斯初登板「K」翻運動家　12次三振創藍鳥紀錄、連7K平隊史

▲Dylan Cease。（圖／達志影像／美聯社）

▲Dylan Cease。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／臺北報導

多倫多藍鳥新援席斯（Dylan Cease）29日迎來加盟後初登板就技驚四座，主投5.1局僅失1分，狂飆12次三振，不僅改寫藍鳥投手隊史初登板最多三振紀錄，期間更一度連續三振7名運動家打者，追平隊史紀錄，展現壓倒性宰制力。

席斯此役用球威徹底征服主場球迷，12次三振刷新藍鳥隊史初登板紀錄，超越2015年普萊斯（David Price）加盟首戰所締造的11次三振；當年藍鳥在交易大限補進普萊斯，全力衝刺季後賽，如今席斯的到來，同樣被視為球隊爭冠版圖的重要拼圖。

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比賽第3局至第5局之間，席斯連續三振7名運動家打者，追平馬諾亞（Alek Manoah）2021年7月2日創下的藍鳥隊史紀錄。

席斯此戰無論速球、變化球都極具壓制力，球路又竄又沉，讓打者難以掌握，甚至連碰成界外球都顯得不容易；其中一顆速球更飆到時速100英里，讓全場為之沸騰。

對藍鳥來說，這樣的畫面其實相當罕見，自2008年進入球路追蹤時代以來，藍鳥例行賽先發投手只有另一人曾投出100英里球速，那就是莫羅（Brandon Morrow）在2010年5月5日對克里夫蘭一戰飆出的100.5英里；換言之，多倫多已經16年沒看過先發投手在記分板上再度亮出3位數球速。

藍鳥2025年例行賽全隊一共投出23711球，其中球速達100英里的只有3球；上季只有瓦蘭德（Louis Varland）2次、以及多明奎茲（Seranthony Domínguez）1次投到100英里，最高則是瓦蘭德的100.3英里。

▲Dylan Cease。（圖／達志影像／美聯社）

從這些名字也能看出藍鳥補強方向的變化，瓦蘭德、多明奎茲都是球隊上季交易大限後補進的戰力，席斯則是藍鳥在休賽季初最重要的一筆重磅引援。

過去幾年，藍鳥在球速與製造揮空能力方面，相較聯盟頂尖球隊始終略顯不足，當其他球隊牛棚不斷量產100英里火球男時，藍鳥投手群多半停留在96至97英里區間。

先發輪值過去也偏好穩定耐投型投手，像是巴席特（Chris Bassitt）、貝里歐斯（José Berríos）這類可靠老將，往往能穩定吃下180局以上；不過這樣的建隊思維如今逐漸轉變，並且開始明顯開花結果。

高斯曼（Kevin Gausman）向來就是藍鳥陣中較具三振能力的先發投手，他在2023年單季送出237次三振，排名藍鳥隊史先發單季第4高，僅次於雷伊（Robbie Ray）與克萊門斯幾個賽揚級賽季。

如今輪值再加入席斯、龐斯（Cody Ponce），還有被視為未來希望的耶薩維吉（Trey Yesavage），藍鳥先發陣容的樣貌已經截然不同。

關鍵字： 多倫多藍鳥、MLB、棒球

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