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快訊／遊騎兵王牌迪葛隆頸部僵硬　本季初登板喊卡

▲Jacob deGrom。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jacob deGrom。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／臺北報導

德州遊騎兵原定於台灣時間29日迎來王牌投手迪葛隆（Jacob deGrom）本季首度登板，不過賽前傳出變數；根據球隊消息，迪葛隆因頸部僵硬臨時退出原訂在費城對戰費城人的先發，由左投拉茲（Jacob Latz）頂替上陣。

迪葛隆今年春訓僅出賽1場，不過狀態維持不錯，面對芝加哥小熊時主投3局無失分，只被敲出2支安打，展現穩定調整成果。

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如今在例行賽開打後首場登板前，卻因身體狀況喊停，也讓遊騎兵球迷得再等等，才能看到這位王牌重新站上大聯盟投手丘。

迪葛隆過去兩個球季因接受TJ手術缺席2023年至2024年大部分賽事，不過他在2025年強勢回歸，找回全明星身手，單季30場先發繳出12勝8敗、防禦率2.97的成績，再度證明自己仍是聯盟頂尖投手之一。

生涯至今，迪葛隆在大都會與遊騎兵累計12個球季，合計248場先發，拿下96勝65敗、防禦率2.57；值得一提的是，他生涯三振保送比高達5.37，寫下大聯盟史上最佳紀錄，展現壓制力與控球能力兼備的頂級水準。

至於遞補先發的拉茲，過去4個球季都曾效力遊騎兵，2025年在33場出賽中拿下2勝0敗、防禦率2.84，其中包含8場先發；此次臨危受命頂替迪葛隆先發，也將肩負幫助球隊穩住戰局的重要任務。

關鍵字： MLB、遊騎兵、迪葛隆

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