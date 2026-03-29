練11年格鬥的飛鬥士台籃首秀　25分13籃板9助攻準大三元痛宰洋基

▲獵鷹飛鬥士台籃首度登場，就繳出準大三元亮眼數據。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

台鋼獵鷹日前找來具有11年綜合格鬥及黑帶資歷的洋將飛鬥士，28日他在台籃初登場面對洋基工程，全場就猛繳25分、13籃板、9助攻的準大三元，也幫助獵鷹以129比87痛宰洋基，順利終止3連敗。

目前戰績排名例行賽第2位的獵鷹，近期由於內線支柱翟蒙受傷高掛免戰牌，戰力出現極大折損，近期球隊則找來年輕的內線悍將飛鬥士加盟助陣。

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今日飛鬥士「開箱」首秀，整體狀態令人驚艷，不僅內線單打具有一定水準，籃板能力也相當驚人，更重要的則是展現了出色的策應傳球能力，加上麥拉倫後場坐鎮，兩人幫助獵鷹本土陣容全面打開，自開賽就一路壓制地主洋基，最終獵鷹就以42分之差大勝贏球。

▲谷毛唯嘉此戰也貢獻16分、6助攻。（圖／PLG提供）

獵鷹此戰除了飛鬥士25分、13籃板、9助攻的準大三元數據，麥拉倫也貢獻24分、5籃板、8助攻、2抄截，加上谷毛唯嘉16分、6助攻、2抄截，种義仁也進帳15分。

至於2連勝後又吞下2連敗的洋基方面，相當仰賴的禁區雙塔此戰完全遭到壓制，德古拉上半場就陷入嚴重犯規麻煩，全場僅有3分、5籃板，柯瓦隆15分、7籃板，庫薩斯12分、9籃板，本土球員則以陳昱瑞11分最高。

獵鷹贏球後戰績來到10勝9敗，勝率再度超過5成，拉開與7勝11敗的台北富邦勇士2.5場勝差。

▲獵鷹种義仁此戰也貢獻15分。（圖／PLG提供）