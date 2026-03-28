謝國城盃／紅葉奪首冠！目標前進威廉波特

▲臺東縣擊敗屏東縣封王。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍出爐，臺東縣在決賽一度落後4分情況下上演逆轉，以6比5險勝屏東縣，不僅奪下隊史第3座冠軍，也取得6月前進南韓參加世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽的資格，將力拚前進美國威廉波特。

冠軍戰首局雙方就展開對攻，屏東縣靠著黃羿的2分砲在內的攻勢搶下4分領先，不過臺東縣隨即在下半局展開反擊，利用對方投手控球不穩，加上胡品浩、王奕穎適時安打追回3分，將比分緊咬。

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3局下臺東縣再度發動攻勢，透過失誤、長打與保送攻佔滿壘，王品雋敲出安打追平比分，隨後王奕穎擊出滾地球造成守備失誤，一舉超前2分，成為勝負關鍵。儘管屏東縣6局上由何以撒轟出陽春砲追近比分，但最終仍因守備出現3次失誤，未能完成逆轉。

投手方面，臺東縣先發林瑋豪僅投0.1局即退場，所幸黃于安臨危受命接手，以59球投3.2局無失分，並飆出8次三振穩住戰局，後續由林劭、沈冠霖接力守成，成功關門拿下勝利。

總教練方穎豐賽後表示，球隊在開局落後4分仍未放棄，是贏球關鍵，「這批球員過去沒有拿過冠軍，但在關鍵時刻能調整回來。」他也提到，這是自己第3度帶隊打進決賽才終於奪冠，心情格外激動。

值得一提的是，這座冠軍不僅是臺東縣隊史第3冠，也是紅葉國小首度取得LLB代表權。方穎豐指出，紅葉少棒曾是台灣棒球的重要起點，如今終於拿到代表資格，別具歷史意義，「台灣棒球一路有起有落，但火種一直沒有熄滅。」

賽後方穎豐與球員一同落淚，他感性表示，自己在基層棒球投入33年，終於有機會代表台灣挑戰威廉波特，「這個夢想努力了30幾年，謝謝大家一起幫我完成。」而最有價值球員由胡品浩獲得，他表示，「謝謝教練與老師的指導，也謝謝隊友一路陪伴，會一起拚進更高舞台。」富邦悍將張育成特地到場為恩師方穎豐加持，見證奪冠喜悅時刻。

▲張育成（左）到場觀戰並出席閉幕儀式。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）