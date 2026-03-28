陳晨威笑稱第一次全壘打王　遭象迷「全壘打」轟炸摀耳朵笑翻

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿外野手陳晨威在開幕戰關鍵時刻挺身而出，8局下轟出陽春砲扳平比數。賽後談到打擊心態，他強調仍以「攻擊」為主，「不管一棒還是三棒，其實我都還是製造機會的角色。」最終球隊也在9局下靠林政華觸身球擠回致勝分，以3比2擊敗中信兄弟。

▲樂天桃猿陳晨威全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

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對於這發追平全壘打，陳晨威透露當下並沒有把握一定會出牆，「一開始還是先認真跑壘，覺得可能只是深遠飛球。」他也表示，打擊時不會預設結果，「就是在過程中去應付投手，用策略去攻擊，主要還是看結果，今天看起來是好的，就維持這樣的節奏。」敲出中職37年賽季的首轟，目前以1轟暫居全壘打王，他笑說，「對啊，第一次全壘打王。」

比賽中場邊也出現有趣插曲。當時兄弟應援團小白帶領球迷齊聲高喊「全壘打」，聲浪一波比一波高，直接「灌爆」鎮守左外野陳晨威的耳朵。他當下先轉頭露出傻眼表情，隨後乾脆摀起耳朵，引發全場笑聲。待球迷喊完後，他還轉身比出大拇指回應，與象迷形成逗趣互動，成為場邊亮點之一。

結果下一局他自己轟出全壘打，賽後他也回應這段花絮，「他們就在喊全壘打，就是慢慢打者喊名字再喊全壘打，當下聲音會特別大聲，而且他們進攻我們不會放音樂，所以後面我後面都是他們聲音，因為人很多嘛。 我是覺得太大聲，所以摀一下耳朵，喊的時候才摀一下耳朵，沒有什麼。」

從經典賽銜接例行賽，陳晨威表示自己已逐漸適應比賽節奏，「算是比較早進入狀況，中間有休幾天，身體也有恢復。」面對開幕戰滿場觀眾，他也坦言相當享受，「人多會讓自己更亢奮，也更想把表現做好給球迷看。」