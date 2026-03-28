10人應戰海神照樣飆分　胡瓏貿、杭特領軍攻破戰神主場

▲海神僅有10名可用之兵，仍上演飆分秀攻破戰神主場。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神28日作客台北台新戰神，進行客場5連戰的第4站，因前一戰再添3名傷兵，全隊僅能排出10人輪換。不過海神展現高度韌性與流暢的團隊合作，胡瓏貿、艾德與杭特3人同步火力全開，得分皆突破25分，最終以112比104帶走關鍵勝利，在逆境中穩住連戰節奏。

比賽開局由胡瓏貿率先發難，首節就攻下8分撐住局面。次節海神逐漸找回節奏，杭特穿針引線，艾德單節挹注11分，再搭配廖偉皓與吳曉謹外線開火，成功打出30比22攻勢反超。易籃後延續侵略性，先以14比8拉開差距，持續對戰神防線施壓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

末節戰神反撲，一度將差距縮小至3分，但關鍵時刻杭特連續切入得手，胡瓏貿在倒數2分鐘飆進三分彈，最後1分鐘艾德與胡瓏貿4罰俱中，穩穩收下勝利。代理總教練朱永弘賽後直言，「傷兵多確實影響輪換，但固定班底磨合有成，是球隊能撐過亂流的關鍵。」

數據方面，杭特繳出31分、13助攻、6籃板的全能表現；3月回歸的艾德拿下26分、15籃板，近況穩定。胡瓏貿帶著腳踝不適仍有效把握進攻機會，三分球5投4中攻下25分、6籃板，連續5場得分上雙，他也強調這是一場靠防守與默契堆疊出的團隊勝利。

▲海神杭特轟下31分表現出色。（圖／海神提供）