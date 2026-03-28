曾豪駒看好何品室融、許賀捷持續成長　肯定林子偉三壘表現

記者胡冠辰／臺北報導

樂天桃猿28日在開幕戰以3比2逆轉擊敗中信兄弟，賽後總教練曾豪駒除了談到比賽勝負關鍵，也點評多名球員表現，對於開幕戰初登場的年輕選手何品室融、許賀捷，他認為難免緊繃，但仍看好兩人能在一軍舞台持續累積經驗、逐步成長。

▲樂天桃猿何品室融。（圖／記者林敬旻攝）



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何品室融與許賀捷此役先發出賽，面對開幕戰高張力氛圍，打擊端未能完全發揮，何品室融今天4打數0安打吞下3K、許賀捷2打數0安打都遭三振；曾豪駒表示，兩人畢竟是第一場比賽，出現緊繃情形很正常，重要的是如何透過實戰持續適應一軍等級投手。

曾豪駒認為，經過這一場之後，兩人未來會接觸到更多不同型態的投手，也會逐漸熟悉一軍層級在變化球、球路品質與進壘位置上的差異。

▲樂天桃猿陳晨威全壘打。（圖／記者林敬旻攝）



曾豪駒進一步指出，這場比賽對年輕球員來說就是寶貴經驗，「當作是一個經驗嘛。」他也相信，隨著出賽機會增加，兩人適應能力都會越來越好，教練團也會持續安排他們上場，幫助他們累積實戰經驗。

除了年輕球員的養成，曾豪駒也盛讚陳晨威在開幕戰展現價值，陳晨威8局下轟出追平陽春砲，不僅幫助球隊追成2比2平手，這支全壘打也是中職37年球季首轟；對於陳晨威的發揮，曾豪駒認為，那就是他本來就具備的能力。

曾豪駒指出，陳晨威只要把揮擊動作做好，就能在攻擊端製造長打威脅，同時在壘間展現破壞力，而他此役也把自己的角色完整展現出來，成為球隊追平戰局的重要功臣。

▲樂天桃猿林子偉。（圖／記者林敬旻攝）



另外，林子偉今天迎來中職三壘初登場，他此戰在攻守跑3方面都有亮眼表現，被問到林子偉這場比賽的整體內容時，曾豪駒笑說，「繼續延續啊！」對於他的近況與貢獻相當滿意。

至於林子偉此役鎮守三壘的表現，曾豪駒給出正面評價，他表示林子偉今天在三壘的守備相當安定，證明具備勝任這個位置的能力；至於未來是否會持續固定守在三壘，仍要視球隊整體人員恢復狀況再做判定。