運動雲

>

曾豪駒看好何品室融、許賀捷持續成長　肯定林子偉三壘表現

記者胡冠辰／臺北報導

樂天桃猿28日在開幕戰以3比2逆轉擊敗中信兄弟，賽後總教練曾豪駒除了談到比賽勝負關鍵，也點評多名球員表現，對於開幕戰初登場的年輕選手何品室融、許賀捷，他認為難免緊繃，但仍看好兩人能在一軍舞台持續累積經驗、逐步成長。

▲樂天桃猿何品室融。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天桃猿何品室融。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

何品室融與許賀捷此役先發出賽，面對開幕戰高張力氛圍，打擊端未能完全發揮，何品室融今天4打數0安打吞下3K、許賀捷2打數0安打都遭三振；曾豪駒表示，兩人畢竟是第一場比賽，出現緊繃情形很正常，重要的是如何透過實戰持續適應一軍等級投手。

曾豪駒認為，經過這一場之後，兩人未來會接觸到更多不同型態的投手，也會逐漸熟悉一軍層級在變化球、球路品質與進壘位置上的差異。

▲樂天桃猿陳晨威全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天桃猿陳晨威全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

曾豪駒進一步指出，這場比賽對年輕球員來說就是寶貴經驗，「當作是一個經驗嘛。」他也相信，隨著出賽機會增加，兩人適應能力都會越來越好，教練團也會持續安排他們上場，幫助他們累積實戰經驗。

除了年輕球員的養成，曾豪駒也盛讚陳晨威在開幕戰展現價值，陳晨威8局下轟出追平陽春砲，不僅幫助球隊追成2比2平手，這支全壘打也是中職37年球季首轟；對於陳晨威的發揮，曾豪駒認為，那就是他本來就具備的能力。

曾豪駒指出，陳晨威只要把揮擊動作做好，就能在攻擊端製造長打威脅，同時在壘間展現破壞力，而他此役也把自己的角色完整展現出來，成為球隊追平戰局的重要功臣。

▲樂天桃猿林子偉。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天桃猿林子偉。（圖／記者林敬旻攝）

另外，林子偉今天迎來中職三壘初登場，他此戰在攻守跑3方面都有亮眼表現，被問到林子偉這場比賽的整體內容時，曾豪駒笑說，「繼續延續啊！」對於他的近況與貢獻相當滿意。

至於林子偉此役鎮守三壘的表現，曾豪駒給出正面評價，他表示林子偉今天在三壘的守備相當安定，證明具備勝任這個位置的能力；至於未來是否會持續固定守在三壘，仍要視球隊整體人員恢復狀況再做判定。

關鍵字： 樂天桃猿、中信兄弟、中華職棒、陳晨威、中華職棒開幕戰

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約　距百轟M2拚延續生涯

郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約　距百轟M2拚延續生涯

孫易磊152火球壓制巨人！4.2局8K無失分　火腿牛棚崩盤慘敗

孫易磊152火球壓制巨人！4.2局8K無失分　火腿牛棚崩盤慘敗

大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

林政華9下滿壘挨再見觸身！　樂天開幕戰戲劇性逆轉擊敗兄弟摘勝

林政華9下滿壘挨再見觸身！　樂天開幕戰戲劇性逆轉擊敗兄弟摘勝

恭喜！西武獅4棒林安可日職首安出爐　第2打席就開張

恭喜！西武獅4棒林安可日職首安出爐　第2打席就開張

「3連敗就被喊下台」　林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力　

「3連敗就被喊下台」　林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力　

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

快訊／猿象大巨蛋開幕戰4萬人！史上第11次滿場　改寫桃猿隊史

快訊／猿象大巨蛋開幕戰4萬人！史上第11次滿場　改寫桃猿隊史

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

查普曼一句抱怨讓巨人換300噸紅土救場地　新季測試獲好評

查普曼一句抱怨讓巨人換300噸紅土救場地　新季測試獲好評

【超兇婚禮問答】新人在哪認識？　選項竟有「干我屁事」XD

熱門新聞

郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約　距百轟M2拚延續生涯

孫易磊152火球壓制巨人！4.2局8K無失分　火腿牛棚崩盤慘敗

大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

林政華9下滿壘挨再見觸身！　樂天開幕戰戲劇性逆轉擊敗兄弟摘勝

恭喜！西武獅4棒林安可日職首安出爐　第2打席就開張

「3連敗就被喊下台」　林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1郭嚴文轉機來了！兄弟證實簽測試約

2孫易磊152火球壓制巨人！4.2局8K無失分

3大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

4樂天開幕戰戲劇性逆轉擊敗兄弟摘勝

5恭喜！西武4棒林安可日職首安出爐

最新新聞

1謝國城盃／紅葉奪首冠！目標前進威廉波特

2洋基女神親自餵飽你！娜比大推泰式酸甜

3宋嘉翔攻守俱佳專注是關鍵　還原威能帝超時當下

4曾豪駒看好何品室融、許賀捷持續成長

5陳晨威笑稱第一次全壘打王　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【各門市活動急取消】女店員遭前男友割喉身亡！　東京池袋寶可夢中心暫休業

【什麼畫面????】騎士滾上車頂驚險落地「下半身失蹤」整個人傻了

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

【全程微笑】蔡正元發監上銬乘囚車！　三中案唯一判囚3年半

【再吃一口就後悔】女兒吃完檸檬先當機　第二口直接酸到變臉XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366