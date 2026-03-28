NBA「地表最強175」球星將來台　湯瑪斯參與NBA未來之星邀請賽

▲NBA「地表最強175」湯瑪斯將來台參與NBA未來之星邀請賽。（圖／展逸提供）

記者杜奕君／綜合報導

首屆「NBA未來之星邀請賽」台灣分區選拔賽將於4月4日、5日在新北市板橋體育館開打。主辦單位宣布，原定出席的前NBA球星艾德里奇（LaMarcus Aldridge）因健康因素無法來台，賽事嘉賓將改由NBA傳奇後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）接棒現身，親自與台灣球迷近距離互動，也為年輕選手加油打氣。

暱稱「IT」的湯瑪斯以速度、變向與強大得分爆發力聞名，生涯2度入選NBA全明星、1次入選最佳陣容。他在2016-17賽季繳出場均28.9分，成為史上首位未滿183公分便達成此紀錄的球員，並率領塞爾提克拿下東區第一；季後賽更曾單場攻下53分，最終闖進東區冠軍賽，實力與話題性十足。

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活動同時邀請曾任籃網、雷霆投籃與球員發展教練的哈靈頓（Adam Harrington），為高中球員帶來NBA等級訓練。賽事集結HBL男女四強共八校，採單淘汰制，冠軍將前進新加坡總決賽。兩天共6場比賽全程直播，並搭配鳳凰城太陽啦啦隊與《宇宙啦啦隊》成員演出，打造完整觀賽體驗。

▲曾任籃網、雷霆投籃與球員發展教練的哈靈頓也將來台。（圖／展逸提供）