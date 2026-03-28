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桃猿開幕戰再見觸身逆轉兄弟　曾豪駒點勝因：細節把勝利留下來

記者胡冠辰／臺北報導

中華職棒37年開幕戰28日在臺北大巨蛋登場，樂天桃猿靠著9局下林政華滿壘再見觸身球，以3比2逆轉擊敗中信兄弟，收下新球季首勝；賽後樂天主帥曾豪駒直言，例行賽首戰兩隊都難免緊繃，但比賽勝負最終還是取決於細節，「最後結果可能就是在細節上面，還是把勝利留下來。」

▲樂天桃猿林政華再見觸身，以3：2擊敗中信兄弟。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天桃猿林政華再見觸身，以3：2擊敗中信兄弟。（圖／記者林敬旻攝）

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曾豪駒賽後先感謝湧入大巨蛋的滿場球迷，「今天還是非常感謝滿場的球迷，進來幫兩隊球員加油。」他也坦言，作為例行賽第一場，雙方多少都還有些緊繃感，尤其在高張力的開幕戰氛圍下，臨場執行力更顯重要。

9局下樂天在關鍵時刻做出調度，將何品室融換下，由張閔勛代打，隨後持續施壓，最終逼出再見觸身球；談到這次換人安排，曾豪駒表示，主要仍是依照對戰考量做出的決定。

至於9局下馬傑森成功執行短打推進，替球隊鋪出得分契機，曾豪駒也提及這確實是球隊主動下達的戰術；他說「我們就想說在這時候只需要一分的得分嘛。」選手也確實把戰術細節完成。

除了打線在最後關頭完成任務，樂天先發洋投威能帝此役投完5局退場，用球數78球；曾豪駒透露，這其實是賽前就已經設定好的投球規劃，希望他在有限局數內繳出高品質內容。

雖然樂天牛棚在比賽中段一度出現保送偏多的情況，甚至讓兄弟在7局上逆轉超前，不過曾豪駒認為，後續投手仍有把工作完成，尤其莊昕諺登板後穩住局面，沒有讓失分持續擴大，替球隊保住反攻機會。

關鍵字： 樂天桃猿、中信兄弟、中華職棒、陳晨威、中華職棒開幕戰

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