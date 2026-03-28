王彥程29日旅韓初登板！姜白虎再見安打　韓華主場開季首勝　

▲王彥程。（圖／SOOP直播）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華28日在大田主場迎戰Kiwoom英雄，歷經延長11局激戰，以10比9拿下勝利。這場比賽也是球隊睽違18年於大田舉行開幕戰，吸引滿場1萬7000名觀眾進場，氣氛熱烈。韓職韓華鷹預計29日將由台灣左投王彥程先發，對戰Kiwoom英雄，迎接旅韓生涯初登板。

王彥程近期調整狀況穩定，17日對斗山熊先發4.1局無失分，23日對NC恐龍後援5局僅失1分，為開季做好準備。球隊首場開幕戰上演戲劇性逆轉勝，氣勢正盛。

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韓華前3局先攻下3分，但4局上遭對手單局4分逆轉，雙方隨後展開拉鋸戰，7局各得1分，8局Kiwoom再添2分，韓華則回敬3分追平，將比賽逼進延長賽。

延長11局上Kiwoom攻下2分，一度取得領先，但韓華並未放棄。11局下沈佑俊率先安打上壘，文賢彬擊出適時二壘安打，加上對方失誤追回1分，隨後盧施煥補上安打追平。最終休季補強的自由球員姜白虎敲出再見安打，完成逆轉勝。

賽後總教練金卿文表示，「開幕戰本來就不容易，但球員們撐到最後打出好比賽。」他也提到年輕球員在關鍵時刻各司其職，「能夠回報滿場球迷的支持，真的很開心。」