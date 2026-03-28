樂天韓援迷彩性感熱舞！女孩「貓咪舞」萌翻全場　色猴搞怪被噓爆

▲廉世彬、金佳垠、高佳彬精彩場中表演。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職開幕戰28日在台北大巨蛋熱鬧登場，樂天桃猿迎戰中信兄弟，場內氣氛火熱，場邊應援同樣吸睛，樂天女孩與表演橋段輪番登場，成為另一大焦點。

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4局下由廉世彬、高佳彬、金佳珢帶來Dance Show，以〈ITZY－THAT'S A NO NO〉炒熱全場氣氛。三人以軍綠與深色系造型登場，包含迷彩平口連身裙、短版迷彩背心搭配熱褲，以及黑色短褲配迷彩上衣，再加上厚底戰術靴，展現率性俐落又帶點性感的風格，瞬間點燃球迷熱情。

表演結束後，樂天桃猿吉祥物「色猴」猿氣小子依舊不改搞怪本色，在她們退場時刻意與廉世彬「擦撞」，接著又與高佳彬、金佳珢擊掌互動，引發看台球迷一陣「猴～」噓聲四起。他隨即雙手攤開、貼在嘴邊與球迷互動，幽默舉動讓現場笑聲不斷。

▲金佳垠、廉世彬、高佳彬精彩場中表演。（圖／記者楊舒帆攝）

5局中場則由樂天女孩帶來變裝表演，換上貓咪造型演出「貓咪舞」。成員們穿著純白雪紡平口短裙，搭配軟蓬蓬的貓耳頭飾與手套，營造出俏皮可愛的氛圍，在燈光襯托下更顯層次感，將甜美與性感巧妙融合，為開幕戰再添亮點。

隨著精彩應援與表演接連登場，不僅帶動現場氣氛，也讓台北大巨蛋的開幕戰從場上到場邊都充滿熱度與看點。