睽違20年！日籍裁判再登中職一軍　木內九二生開幕戰執法

▲中職開幕戰，日籍二壘審木內九二生。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒28日迎來新球季開幕戰，日籍資深裁判木內九二生首度登上一軍舞台，擔任二壘審執法，正式展開在台灣職棒的執法生涯，也為中職裁判國際化寫下新頁。值得一提的是，上一位在中職一軍執法的日籍裁判，已是2005年的岡田寬，時隔多年再度有日籍裁判登場，別具意義。

聯盟為提升裁判專業度與執法品質，於去年與木內九二生完成簽約，邀請其加入一軍裁判團隊。聯盟期盼藉由日籍裁判的加入，促進台日裁判之間的交流合作，強化整體執法水準，達到共同成長的目標。

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木內九二生擁有豐富資歷，2002年於日本職棒中日龍對阪神虎之戰首次執法，展開職業裁判生涯，之後長期活躍於日職賽場，曾參與例行賽、全明星賽、季後賽及日本大賽等重要賽事。2012年亞洲職棒大賽期間，他曾與中職裁判張展榮、紀華文合作，與台灣裁判界建立交流基礎。

近年來，木內九二生也多次參與台日裁判交流活動，包括在日本職棒裁判學校擔任講師，與中職裁判互動，並於今年2月在沖繩交流活動中分享經驗，持續深化雙方連結。他曾表示，對於來台執法充滿期待，希望能在新的環境迎接挑戰，並與中職裁判團隊共同進步。

本季開幕戰首度登場，木內九二生以二壘審身份亮相，不僅象徵中職裁判體系邁向國際接軌的重要一步，也為新球季增添不同面貌。