陳晨威改打第3棒笑稱「我不是轉型了？」　報喜6月升格新手爸

▲樂天桃猿陳晨威。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿外野手陳晨威在開幕戰被安排打第3棒，與過往長期擔任開路先鋒的角色有所不同。不過面對棒次調整，他態度相當淡定，直言不會因此改變打擊方式，「不管打第幾棒，還是維持自己的節奏，一切以球隊贏球為主。」

陳晨威生涯多半擔任第1棒，累積超過2000打席，第3棒經驗相對有限，一軍僅約20多個打數。不過球隊本季讓新人何品室融擔任開路先鋒，陳晨威轉任中心棒次，他笑說，「我不是已經轉型了嗎？」並提到自己去年已敲出10支全壘打，顯示長打能力有所提升。

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談到實際打擊策略，陳晨威強調不會因棒次改變而刻意調整，「如果是無人出局一、二壘有人，還是會去做推進，一樣該做什麼就做什麼。」他認為最重要的是擊球品質，而非棒次本身。此外，本季中職加大壘包，他也表示已從經典賽開始適應，「不會為了盜壘而盜壘，還是以成功率為優先。」

值得一提的是，陳晨威將在6月迎來人生新階段，他與愛妻啾啾即將迎接小公主誕生，新手爸爸帶著喜悅心情投入新球季，也期待能將這份好運延續到場上表現。目前生涯累積199次盜壘的他，也不急於在開季就完成200盜里程碑，「球季還有120場，順其自然就好。」