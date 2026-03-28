快訊／猿象大巨蛋開幕戰4萬人！史上第11次滿場　改寫桃猿隊史

▲中職開幕戰，吸引近滿場球迷進場觀戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職開幕戰28日在台北大巨蛋登場，由樂天桃猿交手中信兄弟，吸引4萬名球迷進場，達成史上第11次開幕戰滿場，不僅延續大巨蛋高人氣，也改寫樂天隊史在聯盟開幕戰的最高票房紀錄，超越Lamigo時期2016年桃園球場的1萬9393人。

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中職歷年開幕戰累計已出現10次滿場紀錄，最近一次為2025年3月29日，同樣在大巨蛋舉行，由中信兄弟對戰統一7-ELEVEn獅，當時湧入4萬人刷新開幕戰最多進場人數。今年開幕戰截至賽前預售已達3.8萬張，開賽當天確定滿場，再度寫下亮眼紀錄。

台北大巨蛋自啟用以來，已成為中職最具票房指標的場地。2025年共舉辦66場例行賽，總進場132萬8772人，平均每場達2萬0132人，高居各球場之冠，且全年共有5場比賽突破4萬人，顯示其強大吸票能力。

整體而言，中職36年（2025年）賽季票房持續升溫，例行賽總觀眾數達373萬4429人，平均每場1萬0373人，較前一季的7684人明顯成長34.99%。在市場回溫帶動下，今年開幕戰再度滿場，也為新球季開出好成績，後續有望持續挑戰更高的場均紀錄。