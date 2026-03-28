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快訊／攻城獅成功復仇　6人得分上雙主場撂倒特攻

▲攻城獅德魯、高國豪，特攻阿巴西。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅成功復仇，在主場擊敗特攻。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

上周在主場喜迎2連勝的新北中信特攻，目前例行賽排名回升到第4位，28日全隊前進新竹挑戰御嵿攻城獅，不過主場風城軍團靠著第2節一波猛攻，單節轟下39分拉開領先優勢。但特攻末節克服雙位數落後，一度追到僅3分差，但攻城獅仍頂住壓力，以103比99贏球。

特攻此戰開賽就靠飛克、馬可以及貝奇3名洋將連線搶分，首節打完以28比23小幅領先。但攻城獅次節火力全開，內線雙塔帕塞獅、馬力不斷強攻內線，攻城獅單節灌進39分之多，也讓攻城獅半場打完以62比52取得雙位數領先。

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下半場開打後，特攻團隊攻勢斷電，僅能靠著「黑豹」阿巴西單節拿下11分苦撐，反觀攻城獅兩大得分主力德魯、高國豪都有單節8分演出，3節打完攻城獅擴大來到18分領先。

▲攻城獅德魯、高國豪，特攻阿巴西。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅陸軍主場周活動，賽前進行唱國歌儀式。（圖／TPBL職籃提供）

末節特攻一度追到僅10分差，但關鍵時刻曾柏喻弧頂外線命中，又讓攻城獅穩住領先優勢，但終場前2分21秒林韋翰一次拚搶飛撲倒地傷退，特攻雖然靠著簡廷兆、李睿麒建功，終場前20.3秒貝奇快攻上籃，僅追到3分差。

但隨後終場前11.9秒，攻城獅高國豪兩罰一中穩住4分領先，隨後特攻飛克發生要命傳球失誤，攻城獅驚濤駭浪中以103比99贏球。

攻城獅全場6人得分達雙位數，德魯拿下20分、12籃板、3助攻、4抄截，高國豪16分、3籃板、2助攻、2抄截，曾柏喻14分、5籃板、5助攻。

特攻方面，阿巴西拿下25分、5籃板、5助攻、2抄截，馬可20分、11籃板，貝奇則是16分、8籃板。

▲攻城獅德魯、高國豪，特攻阿巴西。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻阿巴西此戰轟下25分，但球隊仍終止2連敗。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 攻城獅德魯高國豪特攻阿巴西台籃TPBL

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