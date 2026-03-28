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開幕戰前WBC國手獻花致意全場歡呼　曾豪駒擁抱王建民暖心一幕

▲中職開幕戰，WBC選手表揚儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職開幕戰，WBC選手表揚儀式。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿2026年開幕戰於台北大巨蛋熱鬧登場，賽前活動從下午一路延續至開賽前，場內外氣氛逐步升溫，結合應援、表演與儀式環節，打造一場充滿儀式感的開季盛典。WBC致敬暖心一幕掀起高潮，全場球迷歡呼致意。

▲中職開幕戰，WBC選手表揚儀式。（圖／記者林敬旻攝）

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▲中職開幕戰，WBC選手表揚儀式。（圖／記者林敬旻攝）

開場前，大巨蛋場外即安排攤位活動與舞台演出暖場，應援曲發表會率先點燃氣氛，隨後進入「做伙 UNITE」開幕嘉年華，透過表演與主持串場，讓現場觀眾情緒持續升高。樂天女孩登場應援，更將球迷熱情推向高點。

正式儀式中，中華職棒36年冠軍戒指頒獎、貴賓介紹依序登場，接著進行WBC選手表揚儀式，成為全場焦點之一。包含樂天桃猿總教練曾豪駒，以及林子偉、陳晨威、陳冠宇、劉品辰等教練與球員，中信兄弟王建民、陳江和、江坤宇、宋晟睿、鄭浩均等教練與球員，彼此擁抱重溫一起拚戰時刻的暖心一幕讓球迷相當感動。他們一同上台接受獻花致意，現場球迷報以熱烈掌聲與歡呼，向國手們在國際賽的付出致敬。

隨後，中華職棒會長蔡其昌上台致詞，他以簡短有力的話語帶動全場氣氛，「今天是中職第37年的開幕戰，我只有一句話，不管是站著還是坐著，不管是贏球還是輸球，都要繼續愛棒球、挺棒球。」最後更向球迷喊話「謝謝大家，我愛你們」，引發現場熱烈回應。

▲中職開幕戰，賽前冠軍戒指頒獎儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職開幕戰，賽前冠軍戒指頒獎儀式。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 標籤:樂天桃猿中職開幕大巨蛋國手表揚棒球盛典

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