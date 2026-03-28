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宋晟睿薪資大漲滿意！休季充飽電　喊話再拚120場全勤

▲宋晟睿。（圖／中信兄弟提供）

▲宋晟睿。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟外野手宋晟睿在2025年賽季繳出亮眼表現，一軍120場全勤出賽，攻守兩端皆有貢獻，不僅拿下年度最佳十人外野手，也入選2026年WBC中華隊。本季薪資由16萬元調升至26萬元，漲幅達62.5%，成為球隊調薪指標。

談到合約內容，宋晟睿表示，相關談判主要交由經紀公司處理，「自己沒有特別多想要不要簽複數年，就是一樣跟過往一樣一年一年來，希望自己可以保持健康，才有機會跟球隊談合約。」對於加薪幅度，他坦言「算是有（超過預期）」，也提到自己希望能以去年的成績爭取較好的條件，「球隊也同意，今年算是蠻順利就簽下來。」

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宋晟睿也透露，雙方談約過程相當順利，「算是蠻快的，就達成共識。」面對新球季，他仍將「健康」擺在首位，並希望能再次挑戰完整出賽，「如果可以的話，還是希望可以打滿120場。」

去年在完整球季後接續國家隊賽事，宋晟睿坦言確實會感到疲勞，「打完其實蠻累的」，但透過休季期間的休息與身體強化，已逐漸適應這樣的節奏，「有點像充飽電再去國家隊。」他也提到，連續兩年都從國際賽回到例行賽準備，仍需要一些時間調整，「大概兩、三天後才比較適應。」目前身體狀況則維持良好。

新球季打擊方面，宋晟睿表示仍會朝長打能力提升邁進，「去年就有這個目標，今年希望比去年更好。」同時也希望降低三振率，「主要還是希望自己能夠紮實擊球。」他也坦言曾想過「20轟20盜」的目標，但仍以提升擊球品質為優先。

關鍵字： 標籤:宋晟睿中信兄弟薪資調整WBC中華隊職棒

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