天使不一樣了！睽違19年開季二連勝　楚奧特盛讚

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使28日在客場續戰太空人，靠著當家球星楚奧特（Mike Trout）單場4打數3安打、包含1發陽春砲的火燙表現，以6比2擊敗太空人拿下開季2連勝；這也是天使自2007年以來，首度以2連勝展開新球季。

楚奧特前一戰開幕戰就有全壘打、3次保送與1次盜壘，幫助天使以3比0完封太空人；此役延續火熱手感再度開轟，成為隊史第5位在球季前2場都擊出全壘打的球員。

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前4人分別為戴維斯（Chili Davis，1996年）、薩蒙（Tim Salmon，1995年）、唐寧（Brian Downing，1982年）與魯迪（Joe Rudi，1980年）。

Mike Trout's 2nd homer of the year



109.7 MPH, 403 feetpic.twitter.com/vp0A9NrN0P — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 28, 2026

值得一提的是，生涯從2011年在天使初登場的楚奧特，過去從未體驗過開季2勝0敗的開局；賽後他表示，雖然球季才剛開始，但能有這樣的起步仍讓人振奮。

楚奧特說：「我有看到那個資訊，這是很好的開季，前兩場比賽都是全隊一起拿下的勝利；每個人都有貢獻，投手群投出好球，打者也在關鍵時刻敲出安打。」

天使總教練鈴木清賽後也盛讚楚奧特近況極佳，「他真的很棒，光是看他站上打擊區的樣子，就知道他很自在、很有自信，他現在處在非常好的狀態。」

談到自己的身體狀況，楚奧特接著說：「感覺很好，我就是努力把每個環節都維持住，但我現在真的感覺好多了。」

5局上楚奧特鎖定伸卡球一棒轟向左外野，擊球初速109.7英里、飛行距離預估403英尺；前一場比賽他也曾從中繼投手布魯博（AJ Blubaugh）手中轟出陽春彈，那是他生涯第5支開幕戰全壘打。

楚奧特透露，自己能找回過去熟悉的揮棒節奏，要歸功於打擊教練安德森（Brady Anderson）、弗洛科（Derek Florko）與馬布瑞（John Mabry）的協助。

他上季尾聲狀態回溫，也相信自己終於在經歷起伏不定的一年後，把打擊機制重新調整回來；楚奧特去年出賽130場，繳出2成32打擊率、3成59上壘率、4成39長打率，另有26轟、64分打點，整體表現與生涯水準相比並不算理想。

此外，楚奧特也提到，自己重返中外野後感覺更加自在，去年他原本移防右外野，但4月左膝再度受傷後，球季後段多半以指定打擊身分出賽。

楚奧特表示：「就像我之前說的，我和打擊教練們一直都有在討論，重點就是把那套例行流程持續下去，我現在在場上的感覺真的很好。」