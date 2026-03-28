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5+1複數年約到手！岳東華談自由球員：順其自然　盼持續留在兄弟

▲岳東華。（圖／中信兄弟提供）

▲岳東華。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟內野主力岳東華完成續約，球團與他達成複數年合約，持續鞏固內野戰力。面對未來規劃，岳東華態度低調，強調一切「順其自然」。

身為2017年第一指名加入團隊的岳東華，憑藉穩定的攻守表現成為球隊內野核心，球團將其視為長期建隊基石，在去年賽季後積極展開續約協商，最終雙方達成5年保障約外加1年有條件生效之選擇權，合約最高總價值6300萬元的合約共識；岳東華今年月薪也由48萬調升至60萬。

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複數年約至少5年，也延後他取得自由球員資格的時間，談到自由球員議題，岳東華表示，「順其自然吧，就是也很希望繼續在這個球隊繼續打拼。」對於合約談判過程，他則交由經紀公司處理，「就是交給經紀公司去談，也滿感謝球團的肯定，我就是做好我該做的事去爭取。」

簽下複數年合約後，是否能讓自己更無後顧之憂？岳東華依舊維持一貫節奏，「我就是做我該做的事情，在位置上努力做到最好，每一年都是新的開始。」

在休季與春訓期間，岳東華也針對打擊加強調整，「有比較多時間去練打擊，也有找教練一起訓練。」不論是打擊教練丹尼爾或其他教練，他都主動請益，針對打擊機制進行修正與強化。

談到官辦熱身賽的感受，岳東華認為最大改變在於心態，「比較自然去揮擊，不會想太多，就是照著感覺去相信自己。」兄弟今年延攬西田明央與後藤駿太兩位日籍教練與過去美式訓練的差異，他則表示，「還是看自己，從中找出最適合的方式。」

新球季目標方面，岳東華直言，「最重要還是身體健康，然後幫助球隊贏更多比賽。」至於個人獎項，他則笑說「先不說」，但也鬆口對媒體坦言已有設定目標並笑言，「你們知道就好。」

關鍵字： 岳東華中信兄弟續約合約職棒

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