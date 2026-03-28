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前兩棒「34＋」老將出擊！平野惠一曝考量　宋晟睿笑：學長快一點

▲▼兄弟總教練平野惠一。（圖／記者楊舒帆攝）

▲兄弟總教練平野惠一。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟開幕戰先發打線出爐，前兩棒由34歲的王威晨、37歲的陳俊秀擔任，形成資深學長開路的配置。總教練平野惠一說明排法時表示，觀察年輕球員春訓與熱身賽表現，目前尚未對老將形成威脅。

談到將陳俊秀排在第2棒的原因，平野惠一表示，「就是把狀況好的打者排在前面，他現在狀態很好，教練團之前也有給他一些建議，加上他自主赴日訓練，今年整體狀況不錯。」

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他也提到年齡因素，「可能會比較容易疲勞，所以讓他有更多打席，發揮最大的能力。」但隨後也笑說這只是開玩笑。

對於前兩棒都安排34歲以上老將，平野惠一直言，「當然會想把年輕人放上來，但經過休賽季、春訓以及練習賽、熱身賽的觀察，目前年輕球員還沒有到可以威脅這些老將的程度。」他同時也感受到老將的企圖心，「即使到了這個年紀，他們還是努力讓自己變得更好、更強。」

平野也強調，希望球隊能在老將與年輕球員之間取得良好平衡，「也期待今年有更多年輕人能夠脫穎而出，拿出好表現。」

被安排在第3棒的宋晟睿，對於排在兩位學長之後笑說，「應該不會有影響，相信他們會判斷是不是安打再跑，我可能要在後面喊『學長快一點』。」他隨後補充，這只是開玩笑。

關鍵字： 中信兄弟老將先發開幕戰陳俊秀平野惠一

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