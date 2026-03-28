運動雲

>

迪亞茲道奇初登板守成勝利　談小喇叭現場演奏：有點驚訝

▲迪亞茲（Edwin Diaz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪亞茲（Edwin Diaz）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇新任守護神迪亞茲（Edwin Díaz）於台灣時間28日迎來轉隊後初登板，在對戰亞利桑那響尾蛇之戰成功守住1分領先，拿下本季首次救援成功，幫助球隊以5比4取勝，開季取得2連勝。

比賽進入9局，道奇在8局靠塔克（Kyle Tucker）適時安打取得5比4領先後，迪亞茲自左外野牛棚登場，伴隨招牌登場曲〈Narco〉響起，現場更以小喇叭現場演奏迎接，營造強烈氛圍，讓球場瞬間沸騰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

迪亞茲登板後先解決打者，雖然中途投出四壞球並遭盜壘形成得點圈危機，但他迅速穩住節奏，連續解決後續打者，成功守住最小差距，完成關門任務。

賽後迪亞茲對於初登板就拿下救援成功表示，「能在1分差的情況登板很重要，在球季第2場就能幫助球隊贏球並拿到救援，我感到很滿足。希望能持續下去。」

談到登場時的氛圍，他表示，「那是一段非常有情緒的時刻，穿著道奇球衣第一次登板，在球迷面前聽到那段音樂，真的很棒，我完成了自己的工作，對球隊來說也是很好的一天。」

對於本場安排的小喇叭現場演奏，他說，「有點驚訝，在登板前聽到小號聲時，我還想說『真的要這樣做嗎』，不過非常開心，我想球迷也很享受。」

迪亞茲在上季結束後離開紐約大都會，並以3年總額6900萬美元加盟道奇，他表示目前並沒有不適應，「我的目標是幫助球隊贏球，過去在紐約，但現在在這裡，我只會持續做好自己的工作。」

賽前道奇舉行上季世界大賽奪冠的冠軍戒指頒發儀式，不過迪亞茲當時仍效力大都會，因此未能參與，只能在場邊觀看，他表示，「看到球員和工作人員領取戒指很開心。」

談到球隊目標，他說，「我認為這是一支非常好的球隊，有很多優秀球員，只要大家保持健康，就有機會完成3連霸。」並補充，「希望大家都能保持健康，像今天和昨天一樣持續贏球，也享受這樣的競爭。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇迪亞茲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約　距百轟M2拚延續生涯

郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約　距百轟M2拚延續生涯

大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

「3連敗就被喊下台」　林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力　

「3連敗就被喊下台」　林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力　

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

恭喜！西武獅4棒林安可日職首安出爐　第2打席就開張

恭喜！西武獅4棒林安可日職首安出爐　第2打席就開張

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

WBC後遺症？日本隊開幕戰兩樣情　宮城失8分、日媒也提古林睿煬吞敗

WBC後遺症？日本隊開幕戰兩樣情　宮城失8分、日媒也提古林睿煬吞敗

查普曼一句抱怨讓巨人換300噸紅土救場地　新季測試獲好評

查普曼一句抱怨讓巨人換300噸紅土救場地　新季測試獲好評

悍將「薪」情大突破一軍保障10萬　隊長范國宸獲5年4100萬大約

悍將「薪」情大突破一軍保障10萬　隊長范國宸獲5年4100萬大約

岡本和真大聯盟首秀登場曲太犯規！　日本球迷很想哭

岡本和真大聯盟首秀登場曲太犯規！　日本球迷很想哭

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

熱門新聞

郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約　距百轟M2拚延續生涯

大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

「3連敗就被喊下台」　林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力　

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

恭喜！西武獅4棒林安可日職首安出爐　第2打席就開張

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1郭嚴文轉機來了！兄弟證實簽測試約

2大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

3林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力

4中信兄弟公布2026年調薪

5恭喜！西武4棒林安可日職首安出爐

最新新聞

1天使睽違19年開季2連勝

2宋晟睿薪資大漲滿意！再拚120場全勤

3簡子傑再破全國紀錄　達亞運參賽標

4複數年約到手！岳東華談自由球員：順其自然

5球隊分析師驟逝　戰神今繫黑絲帶出賽

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【各門市活動急取消】女店員遭前男友割喉身亡！　東京池袋寶可夢中心暫休業

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

【什麼畫面????】騎士滾上車頂驚險落地「下半身失蹤」整個人傻了

【全程微笑】蔡正元發監上銬乘囚車！　三中案唯一判囚3年半

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366