迪亞茲道奇初登板守成勝利　談小喇叭現場演奏：有點驚訝

▲迪亞茲（Edwin Diaz）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇新任守護神迪亞茲（Edwin Díaz）於台灣時間28日迎來轉隊後初登板，在對戰亞利桑那響尾蛇之戰成功守住1分領先，拿下本季首次救援成功，幫助球隊以5比4取勝，開季取得2連勝。

比賽進入9局，道奇在8局靠塔克（Kyle Tucker）適時安打取得5比4領先後，迪亞茲自左外野牛棚登場，伴隨招牌登場曲〈Narco〉響起，現場更以小喇叭現場演奏迎接，營造強烈氛圍，讓球場瞬間沸騰。

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迪亞茲登板後先解決打者，雖然中途投出四壞球並遭盜壘形成得點圈危機，但他迅速穩住節奏，連續解決後續打者，成功守住最小差距，完成關門任務。

賽後迪亞茲對於初登板就拿下救援成功表示，「能在1分差的情況登板很重要，在球季第2場就能幫助球隊贏球並拿到救援，我感到很滿足。希望能持續下去。」

談到登場時的氛圍，他表示，「那是一段非常有情緒的時刻，穿著道奇球衣第一次登板，在球迷面前聽到那段音樂，真的很棒，我完成了自己的工作，對球隊來說也是很好的一天。」

對於本場安排的小喇叭現場演奏，他說，「有點驚訝，在登板前聽到小號聲時，我還想說『真的要這樣做嗎』，不過非常開心，我想球迷也很享受。」

迪亞茲在上季結束後離開紐約大都會，並以3年總額6900萬美元加盟道奇，他表示目前並沒有不適應，「我的目標是幫助球隊贏球，過去在紐約，但現在在這裡，我只會持續做好自己的工作。」

賽前道奇舉行上季世界大賽奪冠的冠軍戒指頒發儀式，不過迪亞茲當時仍效力大都會，因此未能參與，只能在場邊觀看，他表示，「看到球員和工作人員領取戒指很開心。」

談到球隊目標，他說，「我認為這是一支非常好的球隊，有很多優秀球員，只要大家保持健康，就有機會完成3連霸。」並補充，「希望大家都能保持健康，像今天和昨天一樣持續贏球，也享受這樣的競爭。」