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這次還能躲掉禁賽？唐西奇猛砍41分又吞技術犯規　湖人收2連勝

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）日前才因為本季累積第16次技術犯規遭聯盟撤回，躲掉禁賽1場處分。28日主場交手布魯克林籃網之戰，唐西奇全場狂轟41分、8籃板、3助攻、3抄截，率隊以116比99痛宰布魯克林籃網拿下2連勝。但唐西奇此戰第3節又與籃網威廉斯（Ziaire Williams）發生衝突，雙方吞下技術犯規，唐西奇後續又將面臨禁賽危機。

湖人此戰迎戰早早已經和季後賽無緣的籃網，此戰上半場兩隊還呈現拉鋸激戰，天王球星詹姆斯（LeBron James）終於助攻兒子布朗尼（Bronny James）順利投進三分球，也是詹皇老爸首度完成助攻給愛子。半場打完湖人以61比59微幅領先。

下半場開打後，籃網持續靠著米諾特（Josh Minott）以及威廉斯、克萊斯頓（Nic Claxton）得分輸出緊咬不放，不過末節湖人「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）大爆發，單節獨砍15分，率隊拉出一波31比15猛攻，就此奠定勝果，幫助湖人以17分之差大勝。

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唐西奇上演飆分秀，全場25投15中拿下41分、8籃板、3助攻、3抄截、1阻攻，「鄉村曼巴」里夫斯則有26分、8籃板、5助攻，詹姆斯14分、6籃板、8助攻。

籃網方面則以米諾特拿下18分、6籃板最高，威廉斯16分、2籃板、2助攻、3抄截，克萊斯頓16分、7籃板、3助攻。

不過湖人雖然拿下2連勝，但仍浮現重大隱憂，日前在對上奧蘭多魔術，就吞下本季個人第16次技術犯規的唐西奇，由於後續球隊申訴奏效，讓唐西奇該次技術犯規取消，但今日對上籃網第3節，他又和對手威廉斯爆發衝突，雙雙領到1次技術犯規，本季再度累積第16次技術犯規，按照規定，下一戰將自動禁賽。

▲湖人唐西奇砍下41分擊退籃網，但又吞下本季第16次技術犯規恐遭禁賽。（圖／路透）

▲湖人唐西奇砍下41分擊退籃網，但又吞下本季第16次技術犯規恐遭禁賽。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人唐西奇技術犯規禁賽籃網

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