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貝茲反方向3分砲助道奇翻盤　投擲標槍感受到「矢田效果」

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）於台灣時間28日對戰亞利桑那響尾蛇之戰中，在第3局轟出關鍵3分全壘打，成為球隊取勝的重要轉捩點，賽後他坦言，近期接受矢田修的特殊訓練後，確實感受到打擊上的正面效果。

比賽第3局，道奇在0比2落後情況下展開反攻，先由弗里蘭（Alex Freeland）擊出陽春砲追回1分，隨後大谷翔平與塔克（Kyle Tucker）接連選到保送形成得點圈機會。

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貝茲在1好0壞時，將一顆外角156公里速球順勢推向右中外野看台，擊出逆轉3分砲，當場振臂怒吼，點燃全場氣氛。

這發反方向全壘打，被視為貝茲狀態回溫的重要象徵，回顧上季，他曾陷入打擊低潮，全年打擊率0.258、OPS0.732皆為生涯最低。

不過本季春訓期間，他開始接受與山本由伸合作的訓練師矢田修指導，導入包括標槍投擲等不同以往的訓練方式，嘗試調整身體與揮擊機制。

談到這支關鍵全壘打，貝茲表示，「我為自己感到驕傲。」對於是否來自訓練成效，他則說，「或許吧，我已經有一段時間沒有打出反方向全壘打了，現在看起來確實有幫助。」並強調「我只是照他告訴我的去做」，顯示對矢田訓練方法的高度信任。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇貝茲矢田修

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