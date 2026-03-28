一哥柯瑞復出再度延期　波辛基斯轟28分率領勇士3連勝

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士28日迎戰華盛頓巫師，球隊一哥「咖哩大神」柯瑞持續因「跑者膝」傷勢無法出賽，除了此戰外，確定下一場交手丹佛金塊同樣無法上陣。但勇士此戰靠著「獨角獸」波辛基斯砍下28分、8籃板、3助攻，加上波傑姆斯基也貢獻22分、10籃板、7助攻、2抄截，攜手幫助勇士以131比126收下2連勝。

《ESPN》在今日勇士與巫師賽前報導指出，柯瑞至今仍無法進行隊內的5對5實戰對抗，確定此戰以及下一戰交手金塊，都將無法上場效力，復出之途依舊遙遙無期。

但此戰勇士開賽就靠波辛基斯領軍搶分，首節就建立38比25的雙位數領先。次節勇士則由波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與本季打出生涯年代表作的巴西小將桑托斯（Gui Santos）串聯得分攻勢，半場打完勇士持續以72比60強勢領先。

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不過巫師並未放棄追分，庫利巴利（Bilal Coulibaly）連續單打，第3節獨拿10分，也幫助巫師逆轉以94比92取得領先。

末節雙方持續拉鋸，勇士靠著桑托斯的關鍵3分打追平比分，巫師則是群起發揮緊咬不放，不過關鍵時刻桑托斯再度兩罰建功，幫助勇士以5分之差捍衛3連勝。

勇士全場以波辛基斯拿到28分、8籃板、3助攻最佳，桑托斯也有27分維持高檔表現，波傑姆斯基則是22分、10籃板、7助攻、2抄截。巫師方面則以萊利（Will Riley）拿下22分最高，庫利巴利則是21分、6籃板。

▲波辛基斯砍下28分，率領勇士突圍而出拿下3連勝。（圖／達志影像／美聯社）