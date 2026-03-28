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道奇砸重金見效！新援塔克與迪亞茲聯手建功　球迷狂喜：果然厲害

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇新援塔克（Kyle Tucker）擊出致勝安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇於台灣時間28日以5比4擊敗亞利桑那響尾蛇，開季取得2連勝，其中休賽季重金補進的兩大新援，塔克（Kyle Tucker）與迪亞茲（Edwin Diaz）分別在攻守兩端發揮關鍵作用，成為勝利最大功臣，也讓外界對道奇補強策略給予高度評價。

比賽進入8局下，雙方戰成4比4平手，道奇把握機會發動攻勢，在1人出局三壘有人時，塔克站上打擊區，將球擊穿一、二壘間，敲出關鍵右側適時安打，送回超前分。

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9局上，道奇推出新任守護神迪亞茲登板關門，伴隨招牌小喇叭登場曲的響起，現場氣氛瞬間升溫，迪亞茲先以三振解決首名打者，雖然之後投出保送並被盜壘，讓對手攻佔得點圈，但他隨即回穩，最終成功守住1分領先，收下轉隊後首場救援成功。

▲迪亞茲（Edwin Diaz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪亞茲（Edwin Diaz）轉隊後首次登板就奪下救援成功、守住勝利。（圖／達志影像／美聯社）

兩名新援本季分別以4年2億4000萬美元與3年6900萬美元加盟道奇，此役立刻在關鍵時刻兌現身價，也讓球迷對球隊戰力更加期待。

賽後網路上掀起熱議，不少球迷直言「道奇有塔克和迪亞茲根本犯規」、「塔克的適時安打超前、迪亞茲收尾，新戰力確實發揮作用很好」、「守護神迪亞茲真的很穩」、「雖然投在正中央但打者就是打不到，迪亞茲的球太誇張」、「塔克果然厲害」，顯示道奇本季補強已初步獲得肯定。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇塔克迪亞茲

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