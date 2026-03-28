道奇開季2連勝！新援塔克致勝安+迪亞茲關門成功　大谷無安打

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇於台灣時間28日主場迎戰亞利桑那響尾蛇，靠著新援塔克（Kyle Tucker）在8局下關鍵時刻敲出致勝安打，加上新守護神迪亞茲（Edwin Diaz）成功關門，以5比4擊敗對手，開季取得2連勝。

此役大谷翔平擔任「第1棒、指定打擊」先發出賽，雖3打數未敲安打，但在第3局選到四壞球並成功上壘，間接參與球隊逆轉攻勢。

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比賽初期，道奇打線第3局展開反攻，大谷與塔克接連選到保送後，貝茲（Mookie Betts）轟出3分全壘打，一舉將比分反超，不過響尾蛇隨後展開追擊，雙方一路拉鋸至8局仍戰成4比4平手。

關鍵8局下，道奇新人弗里蘭（Alex Freeland）敲出二壘安打率先上壘，大谷擊出滾地球推進跑者至三壘，隨後塔克把握機會，擊出右側適時安打送回超前分，成為勝負分水嶺。

Kyle Tucker clutch pic.twitter.com/An5aoZSaUa — The Baseball Laboratory (@BaseballLabX) March 28, 2026

9局上，道奇推出新任終結者迪亞茲登板，伴隨招牌小喇叭登場曲響起，全場氣氛沸騰，最終成功守住1分領先，收下轉隊後首場救援，替道奇鎖定勝局。