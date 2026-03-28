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洋基女神親自餵飽你！娜比大推泰式酸甜　飛飛、崔洪邏指定炸雞控必吃

▲洋基女孩「女神福利社」週末開張。（圖／洋基工程提供）

▲洋基女孩「女神福利社」週末開張。（圖／洋基工程提供）

記者胡冠辰／臺北報導

洋基工程籃球隊於3月28日、3月29日在新竹市立體育館舉辦「洋基FUN學園」主題週，「女神福利社」連兩日甜蜜開張！現場推出兩款「限量女神餐盒」，由洋基女孩親自為球迷打飯，化身最甜學園女神。

「洋基女孩」娜比大推「初戀酸甜組」的去骨檸檬雞排，崔洪邏則力挺炸雞組合「熱戀滿足組」，笑說：「在台灣每次比賽，都一定要吃場外的炸雞！」

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談到本次「女神福利社」，娜比難掩期待：「很期待這次活動，我們親自幫大家打飯，有種一起回到校園生活的感覺，準備好和我成為同學了嗎？」平時就喜歡泰式料理的她，也特別推薦「初戀酸甜組」的開胃組合，「希望大家都可以吃得開心、玩得開心，一起留下屬於我們的番外篇校園回憶！」

「熱戀滿足組」主打炸雞魅力，正中崔洪邏的喜好；她透露在韓國大約一個月會吃一次炸雞，但在台灣幾乎每場比賽都會品嚐場外美食，「台灣炸雞的胡椒香氣很有特色，和韓國偏濕潤的口感很不一樣！」

飛飛也分享，在飲控之餘仍會適度放縱，「大概一個月會吃一次炸雞，畢竟快樂真的很重要！」談到銷量預測，崔洪邏笑說：「應該至少可以賣到80份吧！」飛飛則信心滿滿表示：「當然是目標全部完售！」

本次「女神福利社」推出兩款女神餐盒供球迷選擇。「初戀酸甜組」內容包含去骨檸檬雞排、炸蛋黃芋頭丸、炸蝦片、炸雞翅及生洋蔥絲，搭配睦那京、一暄、娜比、小美專屬餐盒提袋。

「熱戀滿足組」則有腿塊、雞翅、薯片與甜不辣，附上崔洪邏、飛飛、Ann與希美限定提袋。活動當日下午2點30分於商品部開賣，3點由女孩們親自裝餐，每份售價699元，每日限量120份，售完為止，勢必掀起一波搶購熱潮。

關鍵字： 洋基工程籃球隊、籃球、洋基女孩

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