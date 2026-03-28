NBA火箭老闆3億美金買下WNBA康乃狄克太陽　將改名休士頓彗星重生

▲康乃狄克太陽被NBA火箭隊老闆收購，將改名休士頓彗星重生。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

昔日曾在WNBA女籃拿下4座年度總冠軍的「休士頓彗星」有望復活！28日傳出WNBA旗下康乃狄克太陽正式易主，由NBA休士頓火箭老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）家族以3億美金，折合台幣大約96.1億元的天價，完成相關股權收購，後續球隊將可能搬遷至休士頓，並改名彗星，讓彗星隊於WNBA舞台重生。

曾在聯盟奪下4冠榮耀，但彗星於2008年由於找不到新的接手經營者，球隊正式宣布解散。近年來聯盟多次傳出希望在休士頓設立新球隊，去年6月WNBA聯盟宣布將擴編3支新球隊時，休士頓就是最可能名單之一。

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今日則傳出，擁有NBA火箭經營權的費爾提塔家族，將以破聯盟紀錄的3億美金，收購康乃狄克太陽，且這筆金額還不包括太陽後續搬遷至休士頓的相關費用，這也代表著休士頓將再次於WNBA女籃版圖佔有一席之地。

目前太陽相關經營權易主以及球隊搬遷事宜，必須等待下周聯盟理事會的正式批准，但消息人士指出，費爾提塔家族預計將太陽隊正式遷移並更名為休士頓彗星，也將承接過往彗星相關隊史紀錄，包括1997年至2000年時期，曾4度奪冠的風光霸業。