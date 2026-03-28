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施利特勒5.1局飆8K僅挨1安　貝林傑驚艷：看他投球真的很有趣

▲賈吉（Aaron Judge）、施利特勒（Cam Schlittler）。（圖／達志影像／美聯社）

▲施利特勒（Cam Schlittler）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美東豪門紐約洋基28日作客甲骨文球場交手巨人，火球右投施利特勒（Cam Schlittler）在受限球數下依舊投出壓制力，主投5.1局僅被敲1支安打、送出8次三振，率隊以3比0完封巨人，也讓洋基寫下隊史首次開季連2戰完封紀錄。

施利特勒此役被巨人敲出的1支安打，就是拉莫斯（Heliot Ramos）在2局下擊出的二壘安打，另有8次三振、沒有任何保送，68球中有49球是好球。

退場後克魯茲（Fernando Cruz）、希爾（Tim Hill）、多瓦爾（Camilo Doval）與貝德納（David Bednar）接力投完剩餘3.2局，沒再讓巨人敲出安打，聯手完成完封勝。

施利特勒賽後表示：「我只是想盡可能有效率的投球，看看自己最多能投到多後面；球數限制不是我能控制的，某種程度上也是我的責任，因為我之前確實有過那次小傷勢，但我會繼續從這週累積到下週。」

布恩（Aaron Boone）也稱讚施利特勒的內容替球隊奠定勝基，「他能投到第6局，真的幫我們把整場比賽的局面都鋪好了；接著牛棚表現非常出色，我認為每一位投手都做得很好，這是一場非常棒的勝利。」

施利特勒今天的表現，加上弗里德（Max Fried）前一戰也繳無失分先發內容；根據數據專家蘭斯（Sarah Langs）統計，這是洋基自2003年克萊門斯（Roger Clemens）與派提特（Andy Pettitte）以來，首度有兩名投手以連續無失分先發開季。

更重要的是，這也是洋基隊史首度以連2場完封開啟新球季。

外野手貝林傑（Cody Bellinger）對兩位先發投手表現印象深刻，他說：「真的非常令人驚豔，弗里德做了大家熟悉的事，而今天我站在中外野看施利特勒先發，他投得真的非常好；他把3種速球都控得很好，也投了很多曲球，不斷攻擊好球帶，看他投球真的很有趣。」

關鍵字： 紐約洋基、MLB、棒球

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