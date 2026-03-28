林政華9下滿壘挨再見觸身！　樂天開幕戰戲劇性逆轉擊敗兄弟摘勝

▲樂天桃猿陳晨威全壘打。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／臺北報導

中華職棒37年今（28日）在臺北大巨蛋盛大登場，衛冕軍樂天桃猿交手黃衫軍中信兄弟，兩隊此役都派出陣中王牌掛帥，由威能帝對決羅戈，比賽過程跌宕起伏，最終主場樂天靠9下林政華滿壘挨再見觸身下，3比2逆轉擊敗中信兄弟收下勝利。

首局兩隊都3上3下無功而返，2局上兄弟江坤宇兩出局後選到四壞球保送上壘，對決過程中威能帝因投球超時計入一顆壞球，隨後又發生暴投讓江坤宇推進至二壘，不過高宇杰擊出飛球出局，兄弟仍無法破蛋。

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中職本季進一步加快比賽節奏，2026年起投手在壘上無人時須於18秒內啟動投球、壘上有人時則須在23秒內出手，較原本規定各減少2秒，也讓投手在壘上局面下的節奏掌控與配球溝通更受考驗。

▲中信兄弟投手羅戈。（圖／記者林敬旻攝）



3局上黃衫軍岳東華與許庭綸先後遭三振後，王威晨敲出安打，成為中華職棒37年球季首安，隨後陳俊秀再補上一支安打，無奈宋晟睿滾地球出局，雙方還是0比0。

3局下桃猿也製造得分機會，林子偉敲出安打上壘成功盜上二壘，宋嘉翔擊出中外野深遠飛球護送跑者推進到三壘，可惜許賀捷與何品室融接連遭到兄弟王牌羅戈三振，桃猿同樣留下殘壘。

5局上兄弟首棒岳東華率先敲安，一出局後王威晨擊出單場第2安，助隊製造得點圈攻勢，無奈陳俊秀遭三振、宋晟睿打出無效飛球結束半局。

5局下桃猿資深老將林智平把握機會擊出安打，隨後林承飛滾地出局，不過也推進隊友上二壘，後續林子偉雖遭三振，但宋嘉翔敲出適時安打，樂天5局打完以1比0取得領先。

▲樂天桃猿投手威能帝。（圖／記者林敬旻攝）



6局桃猿啟動投手更換，左投林子崴取代威能帝，威能帝今天主投5局耗費78球，被敲6支安打力保不失，送出4次三振1次保送；接替的林子崴3上3下封鎖兄弟打線。

7局上桃猿火球男賴胤豪登板，他一上來就被高宇杰敲安，隨後岳東華補上一支穿越三壘防線的一壘安打，兄弟獲得無人出局攻佔一、三壘有人的大好機會，下一棒許庭綸再擊出中外野安打助隊1比1扳平。

順利解決隊長王威晨後，樂天桃猿更換莊昕諺登板救火，莊昕諺與陳俊秀纏鬥至滿球數後投出四壞球保送，兄弟一出局攻佔滿壘，下一棒宋晟睿被三振，此時曾頌恩發揮選球眼，扛住滿壘壓力選到保送擠回1分，兄弟7局上半結束2比1反超。

▲中信兄弟曾頌恩。（圖／記者林敬旻攝）



7局下主場桃猿吹起反攻號角，一出局後林承飛安打上壘、林子偉獲得保送，接著宋嘉翔擊出中外野深遠飛球，二壘跑者林承飛推進至三壘，此時代打歐晉保送上壘，桃猿兩出局滿壘輪到熱身賽打擊王何品室融，兄弟則更換左投呂彥青應對，最終何品室融遭到三振，桃猿留下殘壘。

8局上桃猿換投為右投陳柏豪，雖然一上來就對江坤宇投出保送，但他將高宇杰三振後面對岳東華順利抓下雙殺，結束半局；8局下樂天陳晨威棒打中信兄弟王凱程，一棒夯出右外野追平砲，這支全壘打也是中職37年首轟，8局結束樂天兄弟2比2。

9局上樂天推派資深強投陳冠宇，一出局後兄弟王威晨獲保送、陳俊秀擊出單場第2安，但宋晟睿敲出雙殺，黃衫軍攻勢戛然而止。

9局下兄弟江忠城上場，首棒打者林子偉安打上壘，隨後中信發生接球失誤，樂天無人出局攻佔一、二壘，接著剛剛接替守二壘的馬傑森成功執行觸擊戰術，代打張閔勛遭敬遠，最終林政華第2球就再見觸身球，樂天3比2逆轉奪下開幕勝。