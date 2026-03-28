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樂天林子偉迎中職生涯「三壘初體驗」　曾總點出關鍵

▲▼中職林子偉。（圖／記者李毓康攝）

▲中職林子偉。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

中華職棒新賽季將在今天（28日）傍晚點燃戰火，其中樂天桃猿先發打線最受矚目的焦點，莫過於第7棒林子偉，這將是他自2023年返台加盟中職以來，首度在中職賽事鎮守三壘大關。

林子偉中職生涯自2023年以來，多以「工具人」身分頻繁切換守備位置，曾站過二壘、游擊及外野，但從未在中職守過三壘，因此今天的開幕戰對他來說是全新考驗。

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對於這項調度，樂天桃猿總教練曾豪駒賽前受訪時透露，其實林子偉在春訓期間就已經有在練習三壘守備，熱身賽最後一場也讓他實戰測試過。

「原則上他的一個守位應該是沒什麼問題的。」曾豪駒指出，目前球隊正在等待梁家榮與林立傷癒歸隊，因此先以這樣的方式來安排內野陣容。

此外，今日擔綱先發第9棒、鎮守二壘的年輕小將許賀捷，表現同樣受到教練團關注；談到許賀捷在二壘的表現，曾總表示：「目前他對球的處理方式，或在整個守位上面，其實都還算在軌道上。」

當被問及是否因為要安排許賀捷守二壘，才讓林子偉移防三壘測試時，曾豪駒強調調度的核心理念還是在於整體打線的最大化：「當然會希望狀況好的人都可以上場，主要是考量怎麼排陣容，會讓整體的攻擊火力比較連貫一點。」

關鍵字： 樂天桃猿、中信兄弟、中華職棒、中華職棒開幕戰、臺北大巨蛋

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